《駐京專電》人行：２７家股權投資機構發科技創新債１５３億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國新辦就２０２５年上半年貨幣信貸政策

執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行金融市場司負責人曹媛媛表示，截至６月

３０日，銀行間市場總共有２７家股權投資機構，發行科技創新債券１５３﹒５億元（人民幣．

下同），其中有５家民營股權投資機構獲得了科技創新債券風險分擔工具的增進。５家民營股權

投資機構債券發行利率處於１﹒８５％至２﹒６９％的較低水平區間，市場認購踴躍。由於這些

股權投資機構發行的債券是由風險分擔工具提供擔保，所以發行利率反映的是風險分擔工具的信

用，大大降低了民營股權投資機構的債券融資成本。



截至６月３０日，從５月推出以來，債券市場已經有２８８家主體發行科技創新債券約

６０００億元，其中銀行間市場發行超過４０００億元科技創新債券，既促進了新興和未來產業

培育發展，也為傳統產業運用新技術成果提供了有力支持。



截至２０２５年５月末，銀行和企業簽訂的科技創新和技術改造貸款金額達到１﹒７萬億元

，是２０２４年末的１﹒９倍；發放貸款餘額６１４０億元，累計支持１﹒５萬家科技型中小企

業實現首貸，為３９８３個重點領域設備更新項目提供了資金支持。

