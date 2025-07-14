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AH股新聞

14/07/2025 16:27

《駐京專電》人行：２７家股權投資機構發科技創新債１５３億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國新辦就２０２５年上半年貨幣信貸政策
執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行金融市場司負責人曹媛媛表示，截至６月
３０日，銀行間市場總共有２７家股權投資機構，發行科技創新債券１５３﹒５億元（人民幣．
下同），其中有５家民營股權投資機構獲得了科技創新債券風險分擔工具的增進。５家民營股權
投資機構債券發行利率處於１﹒８５％至２﹒６９％的較低水平區間，市場認購踴躍。由於這些
股權投資機構發行的債券是由風險分擔工具提供擔保，所以發行利率反映的是風險分擔工具的信
用，大大降低了民營股權投資機構的債券融資成本。
　
　　截至６月３０日，從５月推出以來，債券市場已經有２８８家主體發行科技創新債券約
６０００億元，其中銀行間市場發行超過４０００億元科技創新債券，既促進了新興和未來產業
培育發展，也為傳統產業運用新技術成果提供了有力支持。
　
　　截至２０２５年５月末，銀行和企業簽訂的科技創新和技術改造貸款金額達到１﹒７萬億元
，是２０２４年末的１﹒９倍；發放貸款餘額６１４０億元，累計支持１﹒５萬家科技型中小企
業實現首貸，為３９８３個重點領域設備更新項目提供了資金支持。

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