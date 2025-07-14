  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

14/07/2025 16:18

《駐京專電》人行：中美貨幣政策周期錯位將改善，中美利差趨收窄

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國新辦就２０２５年上半年貨幣信貸政策
執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行副行長鄒瀾在會上表示，市場普遍預期美聯
儲下半年重啟降息。主要發達經濟體處於降息周期，市場對美聯儲重啟降息的預期升溫，中美貨
幣政策周期的錯位將得到改善，中美利差趨於收窄。
　
　　鄒瀾表示，國內經濟進一步回穩向好。一季度ＧＤＰ同比增長５﹒４％，開局良好。４月
２５日中央政治局會議對經濟工作作出了重要部署，中國經濟將延續高質量發展的態勢。國際收
支基本平衡。２０２４年經常帳戶順差與ＧＤＰ之比為２﹒２％，處於合理均衡區間。中國金融
市場穩定運行，對外開放穩步推進，人民幣資產保持吸引力，跨境資本雙向有序流動。今年前５
個月，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入大概１０００億美元。
　
＊上半年貨物貿易項下人民幣跨境收支佔比升至約３０％＊
　
　　他並指，外匯市場建設取得長足進步。市場參與者更加成熟，交易行為更加理性，市場韌性
顯著增強。上半年，企業套期保值率和貨物貿易項下人民幣跨境收支佔比均提升至３０％左右，
企業應對外部衝擊的能力明顯提升。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

比拼華爾街－溫傑 | 大市受累關稅戰，AMD具競爭力（有片）

14/07/2025 10:18

關稅戰

以敘結盟前，親訪敘利亞民情

11/07/2025 14:21

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處