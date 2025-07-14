《駐京專電》人行：上半年新增貸款主要投向製造業等重點領域

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人民銀行數據顯示，上半年人民幣貸款增

加１２﹒９２萬億元（人民幣．下同），按上月公布的首五個月人民幣貸款增加１０﹒６８萬億

元計算，６月新增人民幣貸款２﹒２４萬億元，大勝預期的１﹒８萬億元，並較５月的６２００

億元大增１﹒６２萬億元。



國新辦今日就２０２５年上半年貨幣信貸政策執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人

民銀行調查統計司司長閆先東表示，從行業投向看，上半年貸款行業結構持續優化，新增貸款主

要投向製造業、基礎設施業等重點領域。具體看６月末，製造業中長期貸款餘額同比增長

８﹒７％，上半年增加９２０７億元；基礎設施業中長期貸款餘額同比增長７﹒４％，上半年增

加２﹒１８萬億元。



他表示，信貸總量保持平穩增長。６月末，金融機構人民幣各項貸款餘額為２６８﹒５６萬

億元，同比增長７﹒１％。上半年，人民幣各項貸款新增１２﹒９２萬億元，顯示金融體系對實

體經濟信貸支持保持較高水平。



＊５月末科技貸款餘額４３﹒３萬億元，同比增長１２％＊



他並表示，５月末，金融「五篇大文章」（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數

字金融）貸款餘額１０３﹒３萬億元，同比增長１４％。科技貸款餘額４３﹒３萬億元，同比增

長１２％，其中，科技型企業貸款餘額２２﹒５萬億元，科技相關產業貸款餘額３２﹒８萬億元

。「大家可能會注意到，科技貸款餘額低於子項貸款餘額之和，是因為我們在匯總金融『五篇大

文章』數據時剔除了子類間的重複，精準體現金融『五篇大文章』的工作成效」。５月末，綠色

、普惠、養老、數字貸款同比分別增長２７﹒４％、１１﹒２％、３８％和９﹒５％，增速均高

於同期各項貸款增速。此外，融資可得性明顯提升。服務企業和個人共計７８３９萬戶，比上年

同期增加５８８萬戶；其中，服務企業４４０萬戶，比上年同期增加２５萬戶。

