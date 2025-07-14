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AH股新聞

14/07/2025 14:25

【ＦＯＣＵＳ】關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高

　　【ＦＯＣＵＳ】關稅戰了個寂寞？美國核心ＣＰＩ會否「連續第５個月」低於預期，答案將
於周二（１５日）揭盅之前，海關總署周一（１４日）公布的６月貿易順差錄歷史次高，出口增
速亦錄３月以來首次回升，盡顯中國產業鏈愈打愈強的韌性。
　
＊海運價回升，或預示補庫存＊
　
　　３月１２﹒４％、４月８﹒１％、５月４﹒８％，因「解放日」連續兩個月減速的中國出口
，６月重獲動力，美元計按年增５﹒８％（預期：５％）；貿易順差擴大至１１４７﹒７億美元
，錄僅次於１月的的歷史次高。其中，對美國出口按年跌幅從４月、５月的２１％、３５％，收
窄至１６％。
　
　　值得一提的是，中美５月１２日達成休兵９０天共識後，搶出口效應一度推升發往美西的集
裝箱海運價至５６０６美元（每４０英尺貨櫃）的歷史紀錄。此後海運價連續４周暴跌，至７月
４日錄２０８９美元，惟最新一周止跌回升至２１９４美元，或預示美國零售商利用關稅暫緩期
屆滿前的窗口期，再次發力補庫存。
　
＊對越、泰、印尼出口齊井噴＊
　
　　相比中國對美國出口縮水，更吸睛的，則是中國對越南、泰國、印尼３個東盟國家的出口井
噴，上半年分別錄約９３１億、５０６億、４０６億美元，按年升２０％、２２％、１５％，合
計相當於中國對美出口的８５％。
　
　　出口何物？以越南為例，上半年廣西至越南中歐班列累計發送出口貨物１８８７０個標準箱
，其中汽車配件２５２８標箱，按年增１００％。泰國、印尼則從中國進口大量機械、電子產品
、電氣設備、汽車零件等。
　
＊倒逼勞動密集型產業反內捲＊
　
　　央視旗下「玉淵譚天」就指，盡管美國仍是全球貿易的重要參與者，但其影響力正在逐漸減
弱；新的國際貿易格局正在逐漸形成；從某些層面來說，國際貿易體系已逐步適應並超越美國政
策的影響。
　
　　不過，上半年中國機電產品出口增９﹒５％之餘，勞動密集型產品仍是拖累，其中，鞋靴、
手機、箱包出口分別跌７﹒２％、８﹒５％、１１﹒２％，消費品出口下滑部分反映相對成熟生
產線轉移，以及「小額豁免」政策終止的衝擊。
　
　　面對出口動能向優向新和低端轉移并存的現實，無序競爭的陰影仍揮之不去，《人民日報》
頭版同日發表文章，直指中國汽車銷量創新高得益於破除「內捲式」競爭，化解相關產業結構性
矛盾的政策已箭在弦上。

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