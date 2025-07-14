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AH股新聞

14/07/2025 18:04

《中國房產》招商蛇口摘前海一宅地，樓面價超８﹒４萬破深圳紀錄

　　《經濟通通訊社１４日專訊》深圳今日出讓一宗前海桂灣片區宅地，最終經過１５８輪競價
，由招商蛇口（深：００１９７９）旗下深圳市招榕置業有限公司以總價２１﹒５５億元（人民
幣．下同）競得，成交樓面價為每平方米８４１８０元，溢價率８６﹒１％。該成交樓面價創深
圳涉宅用地成交樓面價新高。
　
　　此次出讓的地塊位於前海合作區南山街道桂灣片區樞紐一街北側，土地用途為二類居住用地
，土地面積８２８７﹒１５平方米，建築面積２５６００平方米，掛牌起始價１１５８００萬元
，折合起始樓面價為每平方米４５２３４元。
　
　　出讓條件顯示，地塊建築面積為２５６００平方米，其中住宅２５０００平方米允許分割轉
讓；物業服務用房１００平方米產權歸全體業主共有，不得轉讓；托育機構５００平方米產權歸
政府，建成後由受讓人無償移交南山區政府或其指定機構。該地塊無７０╱９０戶型、商品房售
價限制。
　
　　中指研究院監測信息顯示，該地塊周邊交通便利、生活配套成熟，市場關注度高，開拍前已
獲１２家競買人報價，開拍後多家競買人拿地意願強烈，出現１分鐘內報價１１輪的激烈情況。
（ｓｌ）

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