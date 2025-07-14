遼港股份（０２８８０）下屬碼頭物流公司兩案被判賠付逾６億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》遼港股份（０２８８０）（滬：６０１８８０）公布，下屬大

連集裝箱碼頭物流有限公司（碼頭物流公司）直至３月２７日發生倉儲系列案件共１１宗，於６

月３０日，碼頭物流公司收到大連海事法院關於兩案一審判決書，合共賠償及支付超過６﹒５９

億元（人民幣．下同）。



該集團指，其中在福建省榕江進出口有限公司案中，判決碼頭物流公司賠償該公司貨物損失

約３﹒３６億元及相應利息及律師費、保全保險費約２８２﹒５萬元，而在青島開投國際貿易有

限公司案中，判決碼頭物流公司賠償貨物損失約３﹒１９億元及相應利息，及支付律師費、保全

擔保費、翻譯費約１５５﹒３萬元，駁回其他訴訟請求。



該集團指，在碼頭物流公司的案件中，１宗案件原告撤訴又重新起訴、１宗執行完畢結案、

４宗案件執行中、２宗出具一審判決，暫未生效。有關訴訟所處當事人地位方面，該集團作為原

告的佔１宗，被告佔８宗。涉案的金額方面，作為原告涉３億元，作為被告合計１０﹒６億元。



該集團指，並不就碼頭物流公司任何責任承擔擔保或連帶責任。即使考慮最悲觀情況，該集

團在碼頭物流公司的長期投資價值全部損失上限約１﹒８億元，有關金額對於該集團而言仍然並

非重大。（ｗｈ）

