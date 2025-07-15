【數據解讀】統計局：上半年房地產朝止跌回穩方向邁進

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－６月，全國房地產

開發投資４６６５８億元（人民幣．下同），同比下降１１﹒２％，跌幅較１－５月的

１０﹒７％繼續擴大。新建商品房銷售額４４２４１億元，下降５﹒５％，跌幅較１－５月的

３﹒８％大幅擴大。此外，６月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比

降幅整體繼續收窄。



國家統計局副局長盛來運在國新辦新聞發布會上表示，從統計數據來看，房地產總體朝著止

跌回穩的方向邁進。具體表現包括商品房銷售降幅收窄；一二三線城市商品房價格雖然有所波動

，但總體降幅都有所收窄；房地產市場資金的來源也有所改善，房地產企業化債工作有序推進；

房地產庫存連續四個月減少。



＊統計局：要以更大力度推進房地產止跌回穩＊



他指出，在「白名單」政策以及房地產市場銷售回暖的帶動下，房地產企業化債工作有序推

進。表現在上半年房地產開發企業到位資金降幅比去年同期收窄１６﹒４個百分點，比去年全年

收窄１０﹒８個百分點，其中國內貸款同比增長０﹒６％，去年國內貸款下降６％左右。去庫存

也取得了積極成效。６月末，全國商品房待售面積比５月末減少了４７９萬平方米，連續四個月

減少。



盛來運強調，要看到目前房地產銷售面積和價格同比還都在下降，房地產築底轉型是一個過

程，這是正常現象，要以更大力度來推進房地產止跌回穩。

