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AH股新聞

15/07/2025 11:24

【數據解讀】統計局：補貼政策陸續出台，下半年消費發展有支撐

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》６月社會消費品零售總額４２２８７億元
（人民幣．下同），同比增長４﹒８％，增速遜於預期的５﹒４％，並較５月的６﹒４％大幅回
落；環比則下降０﹒１６％。國家統計局副局長盛來運表示，上半年中國消費市場，在一系列擴
內需、促消費政策帶動下趨於活躍，發展態勢向好。這意味著下半年消費發展是有支撐的。上半
年的影響因素、消費態勢在下半年會得以持續。另外，消費政策還會繼續加力。大家擔心消費補
貼政策的一些問題，有關方面已經對外宣布，下半年刺激消費補貼政策已經在陸續出台，各地也
會繼續出台相關措施促消費。
　
＊上半年消費對經濟增長貢獻率達５２％＊
　
　　他表示，今年消費市場的表現可圈可點，在剛才發布的眾多指標中，市場銷售環比逐季增長
也是一大亮點。上半年，社會消費品零售總額同比增長在加快，市場活躍度在提升，這有力支撐
了上半年ＧＤＰ的增長。上半年，社會消費品零售總額已經達到２４﹒５５萬億元，同比增長
５％，其中二季度增長５﹒４％，比一季度加快０﹒８個百分點，逐季提升，上半年消費對經濟
增長的貢獻率達到５２％，上半年消費是一大亮點。
　
　　他並表示，中國現在正處在消費結構升級的關鍵階段，人均ＧＤＰ連續兩年穩定在１﹒３萬
美元以上。這個階段正是消費升級的關鍵時期，文化旅遊、醫療健康、養老消費空間廣闊，國家
有１４億多人口，市場規模優勢非常明顯。另外，現在城鄉差距還比較大，消費水平尤其是人均
水平，跟一些發達國家相比還有很大差距，差距就是成長的空間。中國未來的消費成長性非常好
，市場空間非常廣闊。所以對下半年的消費，仍然充滿樂觀預期。

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