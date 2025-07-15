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AH股新聞

15/07/2025 11:41

【關稅戰】統計局：面對外部環境變化和壓力，致力做強國內大循環

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局副局長盛來運在國新辦新聞發
布會上，談到緩解關稅對中國經濟影響的措施時指出，高關稅肯定增加了貿易成本，不利於經濟
和貿易增長。今年以來，面對外部環境的變化和壓力，中國政府積極應變、主動作為，把做強國
內大循環擺在更加突出的位置，加大力度實施更加積極的宏觀政策來擴大內需、促進消費。中國
將堅定不移辦好自己的事情，以國內經濟的穩定性和確定性來應對外部的不確定性。
　
＊積極推動高水平對外開放，減少對單一市場依賴風險＊
　
　　他表示，在做強國內大循環和推動經濟穩定增長方面，綜合施策。一方面，持續加大財政政
策支持力度。今年的財政政策更加給力，加力支持消費品以舊換新工作，加大支持工業企業設備
更新改造力度，這些政策在經濟運行中發揮了積極作用。擴內需政策積極有效，內需特別是消費
是上半年經濟增長的主動力。另一方面，積極推動高水平對外開放，做大「朋友圈」，推進貿易
多元化，減少對單一市場依賴風險。從這些措施來看，效果非常明顯。相信隨著這些政策的進一
步實施，促消費、穩投資、拓外貿的效果會更加明顯，將繼續有利於促進經濟穩定發展。

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