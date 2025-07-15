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15/07/2025 18:40

中國能源建設（０３９９６）次季新簽合同額按年跌１１﹒３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，第
二季度主要經營數據，新簽合同額按年跌１１﹒３％至１０８﹒８３億元人民幣。（ｂｎ）

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