《投資觀點》景順：市場情緒升溫，料內地下半年更多刺激措施出台

《環富通基金頻道１５日專訊》國家統計局公布，內地第二季國內生產總值（ＧＤＰ）增

５﹒２％，增速優於預期的５﹒１％，較第一季的５﹒４％略有回落。景順亞太區環球市場策略

師趙耀庭就內地最新經濟數據發表以下觀點：



上半年國內ＧＤＰ表現略高於預期，並超出政府全年增長目標，增長主要由中美達成臨時貿

易協議後的強勁出口活動推動。例如，６月份工業生產數據（規模以上工業增加值）按年增長加

快至６﹒８％，高於上月的５﹒８％。



自２０１８年以來，中國積極推動出口市場多元化，這有助在全球貿易不確定性持續的環境

下保持出口韌性。然而，穩定的全球貿易環境仍然十分重要，因為中國仍深入植根於全球價值鏈

當中，約佔４１％的全球價值鏈活動。若下半年有任何貿易協議達成，這將有助令貿易市場變得

更明朗，並幫助製造商和出口商更有效地規劃。



國內方面，６月份零售銷售額（社會消費品零售總額）按年增長放緩至４﹒８％，低於５月

份的６﹒４％。固定資產投資增速也從３﹒７％放緩至２﹒８％。這些數據顯示，市場下半年可

能需要更多政策支持，特別是在刺激家庭消費和穩定房地產市場方面。



投資者對中國股市的情緒日益樂觀。投資者情緒最初受到更強而有力的國內政策支持推動，

隨著中國人工智能領域的進一步發展，市場情緒進一步升溫。不過，科技板塊的上漲趨勢不僅限

於人工智能領域，電動車和機器人領域也在建立增長動力。儘管近期中國股市上漲，中國股票估

值相較於全球和區域內市場仍相對具吸引力。景順預計下半年中國將有更多刺激措施出台，中美

之間或可能達成全面貿易協議，這預示中國市場進一步上行的潛力。（ｈｌ）

