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AH股新聞

15/07/2025 08:15

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央發布意見加強金融審判工作

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
《中共中央關於加強新時代審判工作的意見》發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新華社７月１４日受權發布《中共中央關於加強新時代審判工作的意見》。意見提出，以促進社
會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，嚴格公正司法，深化司法體制改革，鍛造過硬隊
伍，促進完善中國特色社會主義法治體系，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業
提供有力司法服務和保障。
　
金融總量合理增長，支持實體經濟力度穩固
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行最新數據顯示，上半年人民幣各項貸款新增１２﹒９２萬億元（人民幣．下同）；６月末社
會融資規模存量４３０﹒２２萬億元，同比增長８﹒９％；６月末廣義貨幣（Ｍ２）餘額
３３０﹒２９萬億元，同比增長８﹒３％……上半年，金融總量保持合理增長，支持實體經濟力
度穩固。中國人民銀行副行長鄒瀾７月１４日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，下階段，人民
銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，密切關注評估前期已實施政策的傳導情況和實際效果，
根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度和節奏，更好地推動擴大
國內需求、穩定社會預期、激發市場活力，支持實現全年經濟社會發展目標和任務。
　
上半年外貿進出口規模創歷史新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署副署長王令浚７月１４日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，上半年，中國外貿進出口
規模站穩２０萬億元的台階，創歷史同期新高。據海關統計，今年上半年中國貨物貿易進出口
２１﹒７９萬億元人民幣，同比增長２﹒９％。其中，出口１３萬億元，增長７﹒２％，進口
８﹒７９萬億元，下降２﹒７％。
　
《上海證券報》
　
加強金融審判工作，依法嚴懲操縱市場、內幕交易等金融領域違法犯罪
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於加強新時代審判工作的意見》７月１４日正式對外發布。意見明確，以嚴格公正
司法保障高質量發展和高水平安全，加強金融、知識產權等審判工作，完善法治化營商環境，加
強民生司法保障。在加強金融審判工作方面，意見提出，依法嚴懲操縱市場、內幕交易、非法集
資、貸款詐騙、洗錢等金融領域違法犯罪，加強金融領域非法中介亂象協同治理，促進金融市場
健康發展；完善數字貨幣、移動支付、互聯網金融、跨境金融資產交易等新興領域金融糾紛審理
規則；健全金融領域行政執法和司法審判銜接機制。
　
上半年信貸結構進一步優化，債券等直接融資規模快速增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月１４日，中國人民銀行發布的上半年金融數據顯示，上半年金融總量合理增長，直接融資規
模快速增長，融資結構持續優化，金融支持實體經濟力度穩固。數據顯示，６月末，廣義貨幣
（Ｍ２）餘額３３０﹒２９萬億元，同比增長８﹒３％；上半年，人民幣貸款增加１２﹒９２萬
億元；初步統計，社會融資規模增量累計為２２﹒８３萬億元，比上年同期多４﹒７４萬億元。
　
一攬子舉措相繼落地，金融高水平開放深度廣度持續拓展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，中國金融管理部門出台一系列政策舉措，從放寬門檻、對標規則、提升跨境服務、深
化互聯互通等方面拓展金融開放的廣度和深度，合力構建金融高水平開放新格局。專家認為，跨
境金融蓬勃發展，金融市場互聯互通，國際資本全球配置，上半年金融開放取得諸多「里程碑式
」進展。展望未來，一些核心業務領域有望加大對外資開放力度，進一步拓展金融開放的廣度和
深度。
　
《證券時報》
　
一攬子金融政策顯效，上半年社融增量逾２２萬億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月１４日，人民銀行發布的２０２５年上半年金融統計數據顯示，上半年社會融資規模增量累
計為２２﹒８３萬億元，比上年同期多４﹒７４萬億元；新增人民幣貸款為１２﹒９２萬億元。
６月末，社會融資規模存量同比增長８﹒９％，廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長８﹒３％，人
民幣貸款餘額同比增長７﹒１％。總體來看，金融總量保持合理增長，一攬子金融政策持續顯效
，支持實體經濟力度穩固。人民銀行副行長鄒瀾在當天舉行的國新辦新聞發布會上表示，從上半
年的金融數據看，貨幣政策支持實體經濟效果比較明顯。
　
二季度經濟預期向好，中國資產配置價值持續提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，證券時報發起「時報經濟眼：２０２５年上半年經濟學家問卷調查」，受訪者包括政府部
門、研究機構、知名院校等的權威經濟學家。本期問卷邀請受訪經濟學家回顧二季度經濟運行，
展望下半年內外部經濟金融形勢，建言下半年宏觀政策施策。截至７月１１日，共收集到６０份
答卷。在人員構成上，受訪者有３５人來自金融機構，５人來自政府部門，２０人屬於高校、智
庫以及非金融企業相關人士。調查結果顯示，超八成受訪者認為二季度經濟增速將不低於５％，
其中４８﹒３％的受訪者預計處於５﹒０％至５﹒２％增速區間。受訪者認為下半年消費形勢在
政策支持下將繼續企穩，樓市銷售熱度可能下滑；看好股市、匯市在三季度保持韌性。
　
上半年新註冊登記，新能源車數量創歷史新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
公安部１４日發布最新統計，截至２０２５年６月底，全國機動車保有量達４﹒６億輛，其中汽
車３﹒５９億輛；機動車駕駛人５﹒５億人，其中汽車駕駛人５﹒１５億人。２０２５年上半年
全國新註冊登記機動車１６８８萬輛，新領證駕駛人１２５８萬人。截至６月底，全國新能源汽
車保有量達３６８９萬輛，占汽車總量的１０﹒２７％。其中，純電動汽車保有量２５５３﹒９
萬輛，占新能源汽車總量的６９﹒２３％。上半年新註冊登記新能源汽車５６２﹒２萬輛，同比
增長２７﹒８６％，創歷史新高。新能源汽車新註冊登記量占汽車新註冊登記量的４４﹒９７％
。（ｅｗ）

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