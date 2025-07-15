《神州經脈》ＧＤＰ超預期，城市工作會議重啟，樓價環比跌幅擴

《神州經脈》中國最新經濟數據喜憂參半，二季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長

５﹒２％，略高於預期，但６月社會消費品零售總額增幅放緩，房地產價格降幅加大。滬綜指陷

入調整，全日（１５日）收跌０﹒４２％，報３５０５點，險守三千五關，深成指升０﹒５６％

，創業板指漲１﹒７３％。滬深兩市全天成交達１﹒６１萬億元（人民幣．下同），較上個交易

日放量１５３４億元或１０﹒５％，為４月９日以來新高。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７３４，較上個交易日４時３０分收盤

價跌４１點子，止三連升，全日在７﹒１６８５至７﹒１７５４之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價今報７﹒１４９８，較上個交易日跌７點子，兩連跌，較市場預測偏強逾２５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增５﹒２％超出預期，上半年同比增速亦達

５﹒３％，分析認為這為全年實現５％左右目標打下良好基礎，並預計７月底中央政治局會議保

持觀望；國家統計局亦指，上半年經濟穩中有進的發展態勢和成效，為完成全年目標打下了良好

基礎。此外，中國６月規模以上工業增加值同比增長６﹒８％，創三個月高點；社會消費品零售

總額同比增４﹒８％，增速較５月放緩１個百分點，並創四個月低位。上半年全國固定資產投資

相對遜色，同比增長２﹒８％差過預期。



２﹒ 國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資４６６５８億元，同比下降１１﹒２％，跌

幅較１－５月的１０﹒７％繼續擴大；新建商品房銷售額４４２４１億元，下降５﹒５％，跌幅

較１－５月的３﹒８％大幅擴大。與此同時，國家統計局公布６月７０個大中城市商品住宅銷售

價格變動情況，指各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體繼續收窄，而《路透》根

據數據測算，６月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至３﹒２％；環比跌幅

則擴至０﹒３％，為八個月最差。



３﹒ 國家統計局公布，６月全國城鎮調查失業率為５﹒０％。上半年，全國城鎮調查失業率平

均值為５﹒２％，比一季度下降０﹒１個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為５﹒１％；外來

戶籍勞動力調查失業率為４﹒８％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為４﹒８％。３１個大

城市城鎮調查失業率為５﹒０％。



４﹒ 時隔近１０年中央城市工作會議再次於７月１４日至１５日在北京舉行。國家主席習近平

出席會議並發表重要講話。會議部署了城市工作７個方面的重點任務，要求著眼於提高城市對人

口和經濟社會發展的綜合承載能力；加快構建房地產發展新模式，穩步推進城中村和危舊房改造

；大力發展生活性服務業，提高公共服務水平；推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老

舊管線改造升級；嚴格限制超高層建築，全面提升房屋安全保障水平等。《路透》分析，相比

１０年前通過棚改貨幣化刺激樓市，短期提振需求，本次會議在「高質量發展」主線下進行，更

側重於長期發展。



５﹒ 人民銀行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了１﹒４萬億元買斷式逆回

購操作，其中包括３個月期規模８０００億元、６個月期規模６０００億元。這是買斷式逆回購

啟用以來，人行單次操作的最高規模。《路透》引述分析師指，７月繳稅大月且政府債發行仍處

高峰，買斷式逆回購單次放巨量，釋放明確呵護態度，為市場預期派出定心丸。



６﹒ 財政部今日開展了國債做市支持操作，操作方向為隨賣，操作券種為２０２５年記帳式附

息（三期）國債、２０２５年記帳式附息（十一期）國債，操作額各２﹒４億元，期限分別為５

年、１０年，中標價格分別為９９﹒６２元、１００﹒０４元，收益率分別為１﹒５２％、

１﹒６７％，周五（１８日）起與同期國債合併上市交易。



７﹒ 英偉達ＣＥＯ黃仁勳年內第三度訪華。他今日在北京表示，美國政府已批准英偉達的出口

許可，英偉達將開始向中國市場銷售Ｈ２０芯片。他還稱，中國市場非常大，對美國公司十分重

要，「（中國）這裏有全球５０％的人工智能研究人員，因此美國企業扎根中國市場的確至關重

要」。應中國貿促會邀請，黃仁勳明日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，並參加

相關活動。中國貿促會會長任鴻斌今早與黃仁勳會面。



８﹒ 國新辦今日舉行「新征程上的奮鬥者」中外記者見面會。宇樹科技創始人兼首席執行官王

興興在會上表示，公司希望通過努力，真正地把機器人推廣到各種應用場景中，推動整個社會的

技術進步和產品進步。他並指，公司去年發布的Ｇ１人形機器人在全球受到廣泛關注，今年出貨

量相對去年有明顯增長。（ｓｌ）

