《鍾之日記》港股收高，內房捱沽

《鍾之日記》７月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場機構早前預測內地二季度ＧＤＰ同比增速企於５％以上，港股今日在２４２００水平高

開，盤中公布數據證實猜測，中國第二季國內生產總值增長５﹒２％，上半年ＧＤＰ同比增

５﹒３％。惟消費、地產數據依然疲弱，Ａ股走跌，港股走勢反覆，不過中美貿易緊張局勢緩和

，美方批准英偉達Ｈ２０芯片銷往中國，刺激ＡＩ、數據中心板塊急升，恒指最終收升３８６點

或１﹒６％，報２４５９０，刷新自３月中旬以來新高，主板成交逾２８８４億元。



＊Ａ股結束三連漲，兩市成交放量＊



中國最新經濟數據喜憂參半，二季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒２％，略高於預

期，但６月社會消費品零售總額增幅放緩，房地產價格降幅加大。滬綜指陷入調整，全日收跌

０﹒４２％，報３５０５點，險守三千五關，終結此前連續三日漲勢；深成指升０﹒５６％，創

業板指漲１﹒７３％。滬深兩市全天成交達１﹒６１萬億元人民幣，較上個交易日放量

１０﹒５％，為４月９日以來新高。



分析指，上半年超過５％的ＧＤＰ增速為全年實現經濟增速目標打下了基礎，不過關稅不確

定性當道、國內基本面仍面臨內需不振、產能出清、房地產仍在築底等挑戰，後需政策走勢仍要

觀望，分析師認為強刺激可能性較小，預計７月底政治局會議保持觀望。



＊英偉達將恢復對華Ｈ２０芯片出貨，國產芯片股走軟＊



中資芯片股普遍走軟，康特隆（０１９１２）領跌５％，宏光半導體（０６９０８）跌

３﹒５％，中芯國際（００９８１）跌近２％，晶門半導體（０２８７８）跌１％，華虹半導體

（０１３４７）微跌０﹒１４％。



英偉達今日宣布，預計將恢復向中國客戶銷售Ｈ２０圖形處理器（ＧＰＵ）芯片，並表示美

國政府已承諾將授予該公司相關出口許可。在消息發布前，黃仁勳曾與美國總統特朗普會面，並

對中國展開年內第三度訪問。英偉達表示，在與特朗普總統特朗普及美國政策制定者的會面中，

黃仁勳重申英偉達支持政府創造就業及推動產業回流努力。



此外，值得注意的是，晶圓廠二季度業績或承壓。中芯國際此前對第二季給出的指引是收入

環比降４％－６％，主要是其廠務出現突發情況影響產線，以及設備與工藝改進影響良率的因素

。華虹半導體指引第二季營收５﹒５億－５﹒７億美元，中值為５﹒６億美元，同比增長

８﹒３％，環比增長３﹒５％。展望後續，隨著公司營收體量進一步提升，有望攤薄折舊壓力，

並疊加價格有望恢復性上漲，進一步提升盈利能力。



＊業績疲軟樓價跌，內房股捱沽＊



國家統計局今日公布數據顯示，二季度ＧＤＰ、６月規模以上工業增加值同比增速勝預期。

不過，同期房價再現下調風險，６月７０個大中城市新房價格環比跌幅擴大至０﹒３％，為八個

月來最差，幾乎所有城市二手房價格均下跌；至於同比跌幅續收窄至３﹒２％。



午後官媒發布消息，市場傳聞並期待已久的中央城市工作會議終於召開。媒體總結，相比

１０年前通過棚改貨幣化刺激樓市，短期提振需求，本次會議聚焦「構建房地產發展新模式」，

在「高質量發展」主線下進行，更側重於長期發展。分析人士認為，政府將維持現有政策主基調

，現階段不會推出更多刺激政策，接下來能夠投資的是周邊設施、管網、房屋更新工程，只是規

模有限。



華創證券投資顧問部總經理屈慶說，本次會議未超市場預期，並不是大家所認為的會「大幹

快上」。會議表述還是以「高質量發展」為基礎，目前房地產市場是存量市場而非增量市場。



此外，萬科（０２２０２）公布業績預告，預期今年上半年股東應佔虧損１００億至１２０

億元人民幣，較去年同期虧損９８﹒５２億元人民幣，再度擴大最多２２％。萬科解釋，半年度

再錄虧損主要因為上半年房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位；結合行業、市場

和經營環境變化，考慮到業務風險敞口升高，新增計提了資產減值等。萬科指「對業績虧損深表

歉意」，將繼續獲得各類金融機構支持，加快債務風險化解。萬科股價承壓，收跌２﹒１％。



業績疲軟、樓價續跌，行業短期欠缺刺激政策，多重負面因素作用下，內房股捱沽，世茂集

團（００８１３）挫４﹒７％，融創中國（０１９１８）收低４％，富力地產（０２７７７）跌

３﹒６％，龍湖（００９６０）跌２﹒５％，華潤置地（０１１０９）收跌１﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

