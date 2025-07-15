《Ａ股焦點》永輝超市跌２％，上半年預虧２﹒４億，同比由盈轉虧

《經濟通通訊社１５日專訊》永輝超市（滬：６０１９３３）昨晚發布上半年業績預告，

２０２５年１月１日至６月３０日，預計上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為－２﹒４億元（

人民幣．下同），同比由盈轉虧；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為－８﹒３

億元。



永輝超市低開低走，現跌２﹒０７％，報４﹒７２元。



公告稱，永輝超市於２０２５年上半年共調改開業９３家門店（截至２０２５年６月３０日

調改門店總數達１２４家），關閉２２７家長期虧損的門店。同時，對商品供應鏈進行了改革，

完成了大量供應商和商品的升級汰換。以上因素對公司報告期內的營收和利潤帶來較大影響，導

致預計２０２５年上半年歸母淨利潤虧損２﹒４億元。



永輝超市表示，公司於２０２４年下半年開啟整體戰略與經營的深度轉型工作。２０２５年

是公司轉型的深水期和持續陣痛期。２０２５年一季度，永輝較去年同期減少了２７３家門店，

致使整體收入下滑。一季度永輝超市營業收入為１７４﹒７９億元，較上年同期減少

１９﹒３２％。



近年來，永輝超市面臨著連年虧損、負債率居高等棘手問題。根據同花順，財報顯示，

２０２４年永輝虧損１４﹒６５億元。加上此前三年的虧損，四年來永輝累計虧損超過９５億元

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