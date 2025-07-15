《Ａ股焦點》北汽藍谷漲３％，料上半年虧損至多降至２２億

《經濟通通訊社１５日專訊》北汽藍谷（滬：６００７３３）昨晚公告，預計２０２５年半

年度歸屬於上市公司股東的淨虧損２２億元（人民幣．下同）至２４﹒５億元，去年同期為虧損

２５﹒７１億元。



北汽藍谷低開高走，截至中午收盤，升３﹒１４％，報７﹒５６元。



＊銷量大增但虧損持續＊



對於業績虧損，北汽藍谷稱，一方面，為應對新能源汽車行業激烈的競爭形勢，公司持續強

化產品布局，不斷加大產品研發投入力度，同時快速擴張銷售渠道，影響公司短期業績；另一方

面，雖然公司銷量迅速增長，產品盈利能力持續優化，但規模經濟尚未充分體現，公司仍處於虧

損階段。



６月產銷快報顯示，北汽藍谷６月銷量１１９９１輛，同比增２５﹒２５％；上半年累計銷

量６７１５２輛，同比增１３９﹒７３％。其中，北汽藍谷主力品牌極狐銷量為５﹒５５萬輛，

同比增長２１１﹒０６％。



北汽藍谷由北京汽車集團有限公司控股，旗下主要有極狐、享界和ＢＥＩＪＩＮＧ等品牌。

極狐是北汽藍谷打造的高端智能新能源汽車品牌，由北汽藍谷與全球知名零部件供應商麥格納在

華合資公司生產。享界是北汽藍谷與華為合作推出的品牌，２０２４年８月，雙方推出了「全景

智慧旗艦轎車」享界Ｓ９。（ｊｑ）

