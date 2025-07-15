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AH股新聞

15/07/2025 10:30

【聚焦數據】內地６月原煤、原油生產增速放緩，電力增速加快

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局數據顯示，６月份，規模以上工業（以下簡稱規上
工業）原煤、原油、天然氣平穩增長，電力增速加快。
　
　　原煤生產平穩增長。６月份，規上工業原煤產量４﹒２億噸，同比增長３﹒０％，增速比５
月份放緩１﹒２個百分點；日均產量１４０４萬噸。１－６月份，規上工業原煤產量２４﹒０億
噸，同比增長５﹒４％。
　
　　原油生產穩定增長。６月份，規上工業原油產量１８２０萬噸，同比增長１﹒４％，增速比
５月份放緩０﹒４個百分點；日均產量６０﹒７萬噸。１－６月份，規上工業原油產量
１０８４８萬噸，同比增長１﹒３％。
　
＊原油加工由降轉增８﹒５％＊
　
　　原油加工由降轉增。６月份，規上工業加工原油６２２４萬噸，同比增長８﹒５％，５月份
為下降１﹒８％；日均加工２０７﹒５萬噸。１－６月份，規上工業加工原油３６１６１萬噸，
同比增長１﹒６％。
　
　　天然氣生產穩定增長。６月份，規上工業天然氣產量２１２億立方米，同比增長４﹒６％，
增速比５月份放緩４﹒５個百分點；日均產量７﹒１億立方米。１－６月份，規上工業天然氣產
量１３０８億立方米，同比增長５﹒８％。
　
＊火電、風電增速放緩＊
　
　　規上工業電力生產增速加快。６月份，規上工業發電量７９６３億千瓦時，同比增長
１﹒７％，增速比５月份加快１﹒２個百分點；日均發電２６５﹒４億千瓦時。１－６月份，規
上工業發電量４５３７１億千瓦時，同比增長０﹒８％，扣除天數原因，日均發電量同比增長
１﹒３％。
　
　　分品種看，６月份，規上工業火電、風電增速放緩，水電降幅收窄，核電、太陽能發電增速
加快。其中，規上工業火電同比增長１﹒１％，增速比５月份放緩０﹒１個百分點；規上工業水
電下降４﹒０％，降幅比５月份收窄１０﹒３個百分點；規上工業核電增長１０﹒３％，增速比
５月份加快３﹒６個百分點；規上工業風電增長３﹒２％，增速比５月份放緩７﹒８個百分點；
規上工業太陽能發電增長１８﹒３％，增速比５月份加快１１﹒０個百分點。（ｒｙ）　

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