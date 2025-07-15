【聚焦數據】內地６月原煤、原油生產增速放緩，電力增速加快

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局數據顯示，６月份，規模以上工業（以下簡稱規上

工業）原煤、原油、天然氣平穩增長，電力增速加快。



原煤生產平穩增長。６月份，規上工業原煤產量４﹒２億噸，同比增長３﹒０％，增速比５

月份放緩１﹒２個百分點；日均產量１４０４萬噸。１－６月份，規上工業原煤產量２４﹒０億

噸，同比增長５﹒４％。



原油生產穩定增長。６月份，規上工業原油產量１８２０萬噸，同比增長１﹒４％，增速比

５月份放緩０﹒４個百分點；日均產量６０﹒７萬噸。１－６月份，規上工業原油產量

１０８４８萬噸，同比增長１﹒３％。



＊原油加工由降轉增８﹒５％＊



原油加工由降轉增。６月份，規上工業加工原油６２２４萬噸，同比增長８﹒５％，５月份

為下降１﹒８％；日均加工２０７﹒５萬噸。１－６月份，規上工業加工原油３６１６１萬噸，

同比增長１﹒６％。



天然氣生產穩定增長。６月份，規上工業天然氣產量２１２億立方米，同比增長４﹒６％，

增速比５月份放緩４﹒５個百分點；日均產量７﹒１億立方米。１－６月份，規上工業天然氣產

量１３０８億立方米，同比增長５﹒８％。



＊火電、風電增速放緩＊



規上工業電力生產增速加快。６月份，規上工業發電量７９６３億千瓦時，同比增長

１﹒７％，增速比５月份加快１﹒２個百分點；日均發電２６５﹒４億千瓦時。１－６月份，規

上工業發電量４５３７１億千瓦時，同比增長０﹒８％，扣除天數原因，日均發電量同比增長

１﹒３％。



分品種看，６月份，規上工業火電、風電增速放緩，水電降幅收窄，核電、太陽能發電增速

加快。其中，規上工業火電同比增長１﹒１％，增速比５月份放緩０﹒１個百分點；規上工業水

電下降４﹒０％，降幅比５月份收窄１０﹒３個百分點；規上工業核電增長１０﹒３％，增速比

５月份加快３﹒６個百分點；規上工業風電增長３﹒２％，增速比５月份放緩７﹒８個百分點；

規上工業太陽能發電增長１８﹒３％，增速比５月份加快１１﹒０個百分點。（ｒｙ）

