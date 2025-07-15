《中國房產》分析：中央城市工作會議非棚改２﹒０，政策保持定力

《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》報道，時隔近１０年，中央城市工作會議再次召開

，房地產從增量轉向存量市場，在該行業疲軟的情況下，政策仍保持定力，強調高質量引領，要

求加快構建房地產發展新模式，穩步推進城中村和危舊房改造等。



分析人士認為，政府不想重蹈「棚改１﹒０」的覆轍，將維持現有政策主基調，接下來能夠

投資的是周邊設施、管網、房屋更新工程，只是規模有限。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，新聞通稿明確了政府希望城市強化哪些

功能領域的政策導向，但並未提及針對房地產行業的新一輪財政刺激措施。鑑於上半年ＧＤＰ增

速已超過官方設定的５％目標，料政府將維持現有政策基調，現階段不會推出更多刺激政策。



＊會議聚焦長遠高質量發展，關注政治局會議部署＊



經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國高級經濟學家徐天辰認為，會議繼續保持了定力，不打算大張

旗鼓地推動棚改和城市更新。這也就意味著地產開發投資的增速及其在經濟中的佔比應該會繼續

下降。會議聚焦長遠而非短期，但也不一定意味著短期不會有逆周期支持出台，政治局會議可能

有相關部署。



至於澳新銀行中國市場經濟學家邢兆認為，會議部署了未來城市發展的方向和任務，重點強

調思路和方法轉變，符合高質量發展的要求，但短期內仍不會對房地產市場有根本性改變或影響

。



華創證券投資顧問部總經理屈慶也說，本次會議未超市場預期，並不是大家所認為的會「大

幹快上」。會議表述還是以「高質量發展」為基礎，目前房地產市場是存量市場而非增量市場。

（ｒｙ）

