《中國房產》統計局：６月７０城樓價環比下降，同比降幅續收窄

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布６月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局

城市司首席統計師王中華解讀數據指，６月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比

下降，同比降幅整體繼續收窄。



＊一線城市新樓價格環比跌幅擴，二手樓價跌幅持平＊



６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分

點。其中，上海上漲０﹒４％，北京、廣州和深圳分別下降０﹒３％、０﹒５％和０﹒６％。二

、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降０﹒２％和０﹒３％，降幅均與上月相同。



６月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒７％，降幅與上月相同。其中，北京、上

海、廣州和深圳分別下降１﹒０％、０﹒７％、０﹒７％和０﹒５％。二、三線城市二手住宅銷

售價格環比均下降０﹒６％，降幅均擴大０﹒１個百分點。



＊各線城市一手樓價同比跌幅收窄，一線城市二手樓價跌幅擴＊



６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒４％，降幅比上月收窄０﹒３個百分

點。其中，上海上漲６﹒０％，北京、廣州和深圳分別下降４﹒１％、５﹒１％和２﹒５％。二

、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降３﹒０％和４﹒６％，降幅分別收窄０﹒５個和

０﹒３個百分點。



６月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒０％，降幅比上月擴大０﹒３個百分點。

其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒８％、１﹒３％、５﹒９％和２﹒８％。二、三線

城市二手住宅銷售價格同比分別下降５﹒８％和６﹒７％，降幅分別收窄０﹒３個和０﹒２個百

分點。（ｊｑ）

