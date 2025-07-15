《中國房產》統計局：６月７０城樓價環比下降，同比降幅續收窄

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布６月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局
城市司首席統計師王中華解讀數據指，６月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比
下降，同比降幅整體繼續收窄。
＊一線城市新樓價格環比跌幅擴，二手樓價跌幅持平＊
６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分
點。其中，上海上漲０﹒４％，北京、廣州和深圳分別下降０﹒３％、０﹒５％和０﹒６％。二
、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降０﹒２％和０﹒３％，降幅均與上月相同。
６月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒７％，降幅與上月相同。其中，北京、上
海、廣州和深圳分別下降１﹒０％、０﹒７％、０﹒７％和０﹒５％。二、三線城市二手住宅銷
售價格環比均下降０﹒６％，降幅均擴大０﹒１個百分點。
＊各線城市一手樓價同比跌幅收窄，一線城市二手樓價跌幅擴＊
６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒４％，降幅比上月收窄０﹒３個百分
點。其中，上海上漲６﹒０％，北京、廣州和深圳分別下降４﹒１％、５﹒１％和２﹒５％。二
、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降３﹒０％和４﹒６％，降幅分別收窄０﹒５個和
０﹒３個百分點。
６月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒０％，降幅比上月擴大０﹒３個百分點。
其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒８％、１﹒３％、５﹒９％和２﹒８％。二、三線
城市二手住宅銷售價格同比分別下降５﹒８％和６﹒７％，降幅分別收窄０﹒３個和０﹒２個百
分點。（ｊｑ）
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