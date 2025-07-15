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AH股新聞

15/07/2025 15:26

《中國要聞》貴州遵義一餐飲商會指責美團、淘寶「極端補貼」

　　《經濟通通訊社１５日專訊》貴州省遵義市紅花崗區餐飲行業商會周二稱，近期美團及阿里
巴巴旗下淘寶閃購發起「０元購」、「滿１８減１８」等極端補貼行為，已違反此前市場監管總
局制定的監管紅線。紅花崗區老城轄區是遵義市中心城區之一，也是旅遊等線下商業集中的主要
區域。
　
＊籲美團、淘寶立即停止低價傾銷，促監管介入整治競爭亂象＊
　
　　該商會官方微信號發布倡議書並呼籲美團、淘寶立即停止「０元購」等低價傾銷行為，嚴格
執行市場監管總局的規定，取消變相價格戰；呼籲監管部門介入、及時整治「內捲式」競爭亂象

　
　　倡議書描述，近期兩家外賣平台發起惡性價格戰，已造成市場經營秩序混亂、行業生態嚴重
失衡，導致本區大量餐飲企業經營陷入「不參與則無流量，參與則破價虧損」的惡性循環，更讓
大量依賴堂食的實體店遭遇嚴重衝擊、苦不堪言。
　
　　據了解，在剛過去的周末，美團、淘寶閃購補貼大戰再度硝煙彌漫。７月１３日凌晨，美團
披露，截至７月１２日２３時３６分，美團即時零售日訂單量超過１﹒５億單；７月１４日，淘
寶閃購聯合餓了麼披露，日訂單量再次突破８０００萬單（不含自提及０元購）。
　
　　本月初，中央財經委會議首次提出「治理企業低價無序競爭」。一周後，中國市場監管總局
召開「企業公平競爭座談會」，稱將「將加強公平競爭審查，強化反壟斷監管執法」。
　
　　上周末，市監總局在官方微信上發文介紹「內捲式」競爭七類典型違法違規行為，其中包括
「為了排擠競爭對手或者獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂正常的生產經營秩序等不當價
格行為」。（ｊｑ）

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