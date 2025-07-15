《中國要聞》第十一批國家組織藥品集採啟動，５５品種入報量範圍

《經濟通通訊社１５日專訊》據國家醫保局消息，第十一批國家組織藥品集中採購工作日前

啟動，經過三階段篩選，５５個品種納入第十一批集採報量範圍。



國家醫保局相關司負責人介紹，第十一批國家組織藥品集中採購工作，目前已完成擬採購品

種遴選，即將開展醫療機構報量工作。採購規則總體將堅持「穩臨床、保質量、防圍標、反內捲

」的原則。



＊創新藥不納入國家集採＊



堅持「集採非新藥、新藥不集採」的原則，科學確定採購品種。集採藥品都是已經上市多年

、過了專利保護期、多家企業生產的品種，也就是說臨床使用成熟的「老藥」才會納入集採範圍

，創新藥不會被納入集採。



本次集採保護行業創新積極性，排除了通過談判新進入醫保且仍在協議期內的品種。增加了

市場規模條件，規定２０２４年各省份醫藥集中採購平台採購金額小於１億元人民幣的品種不納

入採購範圍。根據臨床使用特點，採納相關部門及專家意見，部分重點管理的抗菌藥、不良反應

多的藥物等，暫不納入本次集採範圍。



＊本次集採新增對企業質量管控能力的要求＊



國家組織藥品集採始終堅持把「質優」擺在「價宜」前面，本次集採新增對企業質量管控能

力的要求。國家藥監局相關人員表示，藥監部門將繼續對國家集採中選企業檢查和產品抽檢兩個

「全覆蓋」，對低價中選、委託生產藥品等開展針對性檢查。（ｊｑ）

