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AH股新聞

15/07/2025 17:36

《中國要聞》第十一批國家組織藥品集採啟動，５５品種入報量範圍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據國家醫保局消息，第十一批國家組織藥品集中採購工作日前
啟動，經過三階段篩選，５５個品種納入第十一批集採報量範圍。
　
　　國家醫保局相關司負責人介紹，第十一批國家組織藥品集中採購工作，目前已完成擬採購品
種遴選，即將開展醫療機構報量工作。採購規則總體將堅持「穩臨床、保質量、防圍標、反內捲
」的原則。
　
＊創新藥不納入國家集採＊
　
　　堅持「集採非新藥、新藥不集採」的原則，科學確定採購品種。集採藥品都是已經上市多年
、過了專利保護期、多家企業生產的品種，也就是說臨床使用成熟的「老藥」才會納入集採範圍
，創新藥不會被納入集採。
　
　　本次集採保護行業創新積極性，排除了通過談判新進入醫保且仍在協議期內的品種。增加了
市場規模條件，規定２０２４年各省份醫藥集中採購平台採購金額小於１億元人民幣的品種不納
入採購範圍。根據臨床使用特點，採納相關部門及專家意見，部分重點管理的抗菌藥、不良反應
多的藥物等，暫不納入本次集採範圍。
　
＊本次集採新增對企業質量管控能力的要求＊
　
　　國家組織藥品集採始終堅持把「質優」擺在「價宜」前面，本次集採新增對企業質量管控能
力的要求。國家藥監局相關人員表示，藥監部門將繼續對國家集採中選企業檢查和產品抽檢兩個
「全覆蓋」，對低價中選、委託生產藥品等開展針對性檢查。（ｊｑ）

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