《Ａ股行情》滬綜指平開，官媒：二季度ＧＤＰ料不低於５％

《經濟通通訊社１５日專訊》內地ＧＤＰ等重磅經濟數據今公布，《彭博》調查顯示第二季

度經濟料同比成長５﹒１％，略高於政府設定的全年目標；《路透》調查預估二季度經濟增長

５﹒１％，全年料同比增長４﹒６％。滬深股市今早微幅高開，滬綜指平開，報３５１９﹒８１

點，深成指高開０﹒１５％，創業板指高開０﹒６５％，盤初券商、ＣＰＯ概念股造好。



官媒《證券時報》邀請經濟學家回顧二季度經濟運行，超八成受訪者認為二季度經濟增速將

不低於５％，其中４８﹒３％的受訪者預計處於５﹒０％至５﹒２％增速區間。受訪者認為下半

年消費形勢在政策支持下將繼續企穩，樓市銷售熱度可能下滑；看好股市、匯市在三季度保持韌

性。



另外，經濟學家認為中美經貿談判結果對中國經濟影響可控，建議下半年進一步加力擴圍實

施消費品以舊換新政策，包括增加總額度，將服務消費納入補貼範圍等。此外，受訪者普遍認為

發展人民幣穩定幣較為緊迫。



美國商務部對無人機、無人機零組件，以及光伏的重要原料多晶硅進口展開調查，為可能對

這些商品加徵關稅奠定基礎。調查是根據《貿易擴展法》第２３２條款於７月１日發起，為美國

總統特朗普最近一次使用該權力對被認為對國家安全至關重要的行業進行審查，並可能對特定行

業採取關稅措施。



人民銀行今日進行３４２５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有６９０億元逆

回購到期，即今日淨投放２７３５億元。計及今日到期的１０００億元ＭＬＦ，全口徑計，今日

放水１７３５億元。（ｒｙ）

