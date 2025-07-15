《Ａ股行情》滬綜指半日挫近１％，房地產板塊領跌

《經濟通通訊社１５日專訊》中國二季度ＧＤＰ同比增長５﹒２％優於市場預期，６月規模

以上工業增加值同比增長６﹒８％，創三個月高點；而社會消費品零售總額同比增長４﹒８％，

不及路透調查預估中值，為四個月低點。滬深股市走勢升跌不一，滬綜指上午挫０﹒９３％，報

３４８６﹒８８點，失守３５００，深成指亦跌０﹒２６％，創業板則升０﹒６４％。兩市半日

成交１０８０８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量１０８５億元或１１％。



盤面上看，房地產板塊領跌，半日挫２﹒３％，綠地控股（滬：６００６０６）逼近跌停。

國家統計局數據顯示，二季度特別是５－６月房價再現下調風險，６月７０個大中城市新房價格

環比跌幅擴大，為八個月最差，幾乎所有城市二手房價格均下跌。中指研究院７月初發布報告稱

，６月百城二手住宅均價環比下跌０﹒７５％，同比下跌７﹒２６％；百城新建住宅均價環比結

構性上漲０﹒１９％，同比上漲２﹒５９％。



不過，英偉達概念股錄得逆市上行，中電港（深：００１２８７）升停封板。英偉達創始人

兼首席執行官黃仁勳表示，美國已批准Ｈ２０芯片銷往中國，英偉達希望盡快開始交付。英偉達

並宣布推出完全合規的中國新版ＧＰＵ；黃仁勳認為中國市場規模龐大、充滿活力且極具創新性

，還是眾多人工智能研究人員的聚集地，美國企業扎根中國市場「的確至關重要」。（ｒｙ）

