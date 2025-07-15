  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

15/07/2025 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４％守三千五，兩市成交達１﹒６萬億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國最新經濟數據喜憂參半，二季度國內生產總值（ＧＤＰ）
同比增長５﹒２％，略高於預期，但６月社會消費品零售總額增幅放緩，房地產價格降幅加大。
滬綜指陷入調整，全日收跌０﹒４２％，報３５０５點，險守三千五關，深成指升０﹒５６％，
創業板指漲１﹒７３％。滬深兩市全天成交達１﹒６１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日
放量１５３４億元或１０﹒５％，為４月９日以來新高。
　
　　分析指，上半年超過５％的ＧＤＰ增速為全年實現經濟增速目標打下了基礎，不過關稅不確
定性當道、國內基本面仍面臨內需不振、產能出清、房地產仍在築底等挑戰，後需政策走勢仍要
觀望，分析師認為強刺激可能性較小，預計７月底政治局會議保持觀望。
　
　　板塊方面，地產股一度大跌，午後官媒發布消息，市場傳聞並期待已久的中央城市工作會議
終於召開。相比１０年前通過棚改貨幣化刺激樓市，短期提振需求，本次會議聚焦「構建房地產
發展新模式」，在「高質量發展」主線下進行，更側重於長期發展。個別地產股衝高，渝開發
（深：０００５１４）、天保基建（深：０００９６５）漲停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４０１９﹒０６　　＋０﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３５０５﹒００　　－０﹒４２　　　　６４６８﹒５２　　
　　深證成指　　１０７４４﹒５６　＋０﹒５６　　　　９６５２﹒１２　　
　　創業板指　　２２３５﹒０５　　＋１﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９９６﹒２５　　＋０﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒３８　　－１﹒３４　　　　　１﹒５７　　　　
　　深證Ｂ指　　１２４０﹒４４　　－０﹒４６　　　　　１﹒０６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處