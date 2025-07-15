《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４％守三千五，兩市成交達１﹒６萬億

《經濟通通訊社１５日專訊》中國最新經濟數據喜憂參半，二季度國內生產總值（ＧＤＰ）

同比增長５﹒２％，略高於預期，但６月社會消費品零售總額增幅放緩，房地產價格降幅加大。

滬綜指陷入調整，全日收跌０﹒４２％，報３５０５點，險守三千五關，深成指升０﹒５６％，

創業板指漲１﹒７３％。滬深兩市全天成交達１﹒６１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

放量１５３４億元或１０﹒５％，為４月９日以來新高。



分析指，上半年超過５％的ＧＤＰ增速為全年實現經濟增速目標打下了基礎，不過關稅不確

定性當道、國內基本面仍面臨內需不振、產能出清、房地產仍在築底等挑戰，後需政策走勢仍要

觀望，分析師認為強刺激可能性較小，預計７月底政治局會議保持觀望。



板塊方面，地產股一度大跌，午後官媒發布消息，市場傳聞並期待已久的中央城市工作會議

終於召開。相比１０年前通過棚改貨幣化刺激樓市，短期提振需求，本次會議聚焦「構建房地產

發展新模式」，在「高質量發展」主線下進行，更側重於長期發展。個別地產股衝高，渝開發

（深：０００５１４）、天保基建（深：０００９６５）漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０１９﹒０６ ＋０﹒０３

上證指數 ３５０５﹒００ －０﹒４２ ６４６８﹒５２

深證成指 １０７４４﹒５６ ＋０﹒５６ ９６５２﹒１２

創業板指 ２２３５﹒０５ ＋１﹒７３

科創５０ ９９６﹒２５ ＋０﹒３９

Ｂ股指數 ２５９﹒３８ －１﹒３４ １﹒５７

深證Ｂ指 １２４０﹒４４ －０﹒４６ １﹒０６

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