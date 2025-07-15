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AH股新聞

15/07/2025 11:13

《中國要聞》網信辦暑假整治鼓動模仿窒息挑戰等危害未成年人問題

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中央網信辦近日印發通知，在全國範圍內部署開展為期２個月
的「清朗．２０２５年暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，主要聚焦四類新情況新表現做好
整治。
　
＊整治借絕版「穀子」等侵擾未成年人＊
　
　　一是實施網絡侵害行為。以未成年人為對象，借絕版「穀子」、明星周邊、免費學習搭子、
圖片定製等名義，侵擾未成年人，實施網絡欺凌、隔空猥褻等惡性違法行為。
　
　　二是隱蔽傳播違法不良信息。借卡牌、故事、動漫等未成年人喜愛的新載體、新手法，炮製
網絡黑話爛梗，虛構放大血腥暴力情節，包裝美化不良亞文化，鼓吹不良價值觀，危害未成年人
身心健康。
　
　　三是誘導參與線下危險活動。引誘提供陪聊、陪玩、陪遊等違規服務，教授製作「筆槍」、
「牙簽弩」等所謂「創意手工」，鼓動未成年人模仿「樓梯跳躍」、「窒息挑戰」等危險動作，
可能造成線下傷害。
　
＊整治惡意發布導向不良的未成年人出鏡內容＊
　
　　四是利用未成年人形象牟利。惡意發布導向不良的未成年人出鏡內容，炮製軟色情、軟暴力
「毒流量」，炒作兒童ＣＰ，擺拍「整蠱兒童」、「姐弟互毆」等虛假劇情，炫耀未成年人不良
行為，博取眼球、營銷牟利。
　
　　網信辦表示，網信部門同時將重點關注三個方面情況。一是未成年人模式的使用情況以及內
容建設存在的問題。二是兒童智能設備的內容安全以及功能規範。三是ＡＩ功能在未成年人領域
不當應用以及誘導沉迷問題。
　
　　網信辦要求，各地網信部門要準確把握未成年人網絡保護新情況、新問題、新特點，壓實網
站平台主體責任，加大巡查力度，從嚴處置處罰存在突出問題的平台、帳號和ＭＣＮ機構，公開
曝光典型案例，強化警示震懾。（ｓｌ）

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