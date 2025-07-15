《中國要聞》中央城市工作會議北京舉行，習近平出席部署七大任務

《經濟通通訊社１５日專訊》中央城市工作會議７月１４日至１５日在北京舉行。國家主席

習近平出席會議並發表重要講話。在重要講話中，習近平總結新時代以來中國城市發展成就，分

析城市工作面臨的形勢，並明確做好城市工作的總體要求、重要原則、重點任務。



＊城市發展要更加注重以人為本，目標建設現代化人民城市＊



會議指出，中國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段

轉向存量提質增效為主的階段。城市工作要深刻把握、主動適應形勢變化，轉變城市發展理念，

更加注重以人為本；轉變城市發展方式，更加注重集約高效；轉變城市發展動力，更加注重特色

發展；轉變城市工作重心，更加注重治理投入；轉變城市工作方法，更加注重統籌協調。



會議強調，當前和今後一個時期城市工作的總體要求是：堅持因地制宜、分類指導，以建設

創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市為目標，以推動城市高質量發展為主題

，以堅持城市內涵式發展為主線，以推進城市更新為重要抓手，大力推動城市結構優化、動能轉

換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續、治理增效，牢牢守住城市安全底線，走出一條中國特色城

市現代化新路子。



會議部署城市工作７個方面的重點任務：



＊發展組團式、網絡化現代化城市群和都市圈＊



一是著力優化現代化城市體系。著眼於提高城市對人口和經濟社會發展的綜合承載能力，發

展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈，分類推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，繼續推

進農業轉移人口市民化，促進大中小城市和小城鎮協調發展，促進城鄉融合發展。



二是著力建設富有活力的創新城市。精心培育創新生態，在發展新質生產力上不斷取得突破

；依靠改革開放增強城市動能，高質量開展城市更新，充分發揮城市在國內國際雙循環中的樞紐

作用。



＊大力發展生活性服務業，更有效解決空氣治理等問題＊



三是著力建設舒適便利的宜居城市。堅持人口、產業、城鎮、交通一體規劃，優化城市空間

結構；加快構建房地產發展新模式，穩步推進城中村和危舊房改造；大力發展生活性服務業，提

高公共服務水平，牢牢兜住民生底線。



四是著力建設綠色低碳的美麗城市。鞏固生態環境治理成效，採取更有效措施解決城市空氣

治理、飲用水源地保護、新污染物治理等方面的問題，推動減污降碳擴綠協同增效，提升城市生

物多樣性。



＊全面提升房屋安全保障水平，統籌防洪體系和內澇治理＊



五是著力建設安全可靠的韌性城市。推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線

改造升級；嚴格限制超高層建築，全面提升房屋安全保障水平；強化城市自然災害防治，統籌城

市防洪體系和內澇治理；加強社會治安整體防控，切實維護城市公共安全。



六是著力建設崇德向善的文明城市。完善歷史文化保護傳承體系，完善城市風貌管理制度，

保護城市獨特的歷史文脈、人文地理、自然景觀；加強城市文化軟實力建設，提高市民文明素質

。



七是著力建設便捷高效的智慧城市。堅持黨建引領，堅持依法治市，創新城市治理的理念、

模式、手段，用好市民服務熱線等機制，高效解決群眾急難愁盼問題。



中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，中共中央政治局委員、

中央書記處書記，全國人大常委會有關領導同志，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察

院檢察長，全國政協有關領導同志等出席會議。各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團黨政

主要負責同志和分管城市工作負責同志，計劃單列市、省會城市、有關地級城市黨委主要負責同

志，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的部分金融機構、企業和高校，中央軍

委機關有關部門主要負責同志等參加會議。（ｓｌ）

