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AH股新聞

15/07/2025 15:08

【數據解讀】機構：全年ＧＤＰ「保５」已有基礎，料難出台強刺激

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國６月規模以上工業增加值同比增長６﹒８％，創三個月高
點；社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速較５月放緩１個百分點，並創四個月低位。上半
年全國固定資產投資則相對遜色，同比增長２﹒８％差過預期。不過，中國第二季國內生產總值
（ＧＤＰ）同比增５﹒２％超出預期，上半年同比增速亦達５﹒３％，為全年實現５％左右目標
打下良好基礎，分析預計７月底中央政治局會議保持觀望。
　
＊國盛證券：料下一步更注重落實政策＊
　
　　國盛證券首席經濟學家熊園表示，上半年ＧＤＰ偏高增速預示下半年ＧＤＰ增速即便降至
４﹒７％左右，也能基本「保５％」，這也預示下半年政策可能難以強刺激、力度上可能更接近
「托而不舉」。他認為，下一步會更注重抓落實、做好增量政策儲備，可能中央進一步加槓桿、
繼續降準降息等，財政中期將加碼。
　
＊保銀資本：Ｈ２０芯片恢復銷售傳遞積極訊號＊
　
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，前兩個季度增速均高於目標，為政府容忍
下半年經濟放緩提供了空間。他指出，近期中美外交高層會晤為美國總統特朗普可能的訪華發出
了積極訊號，最新有關英偉達恢復對華Ｈ２０芯片銷售的消息也傳遞了積極訊號。如果貿易戰威
脅至少在短期內減弱，中國實施大規模財政刺激措施的可能性也會下降。
　
＊東方金誠：下半年料更大力推動樓市止跌回穩＊
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青指出，在上半年經濟增長動能偏強背景下，短期內很可能不會
部署新的大規模增量政策，但下半年超常規逆周期調節措施還會大概率推出，核心是財政加力、
央行降息，以及「更大力度推動房地產市場止跌回穩」，有效對沖外需下滑帶來的影響。他並預
計，第三、四季ＧＤＰ同比增速將分別在４﹒８％、４﹒６％左右。（ｓｌ）

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