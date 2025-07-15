【數據解讀】機構：全年ＧＤＰ「保５」已有基礎，料難出台強刺激

《經濟通通訊社１５日專訊》中國６月規模以上工業增加值同比增長６﹒８％，創三個月高

點；社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速較５月放緩１個百分點，並創四個月低位。上半

年全國固定資產投資則相對遜色，同比增長２﹒８％差過預期。不過，中國第二季國內生產總值

（ＧＤＰ）同比增５﹒２％超出預期，上半年同比增速亦達５﹒３％，為全年實現５％左右目標

打下良好基礎，分析預計７月底中央政治局會議保持觀望。



＊國盛證券：料下一步更注重落實政策＊



國盛證券首席經濟學家熊園表示，上半年ＧＤＰ偏高增速預示下半年ＧＤＰ增速即便降至

４﹒７％左右，也能基本「保５％」，這也預示下半年政策可能難以強刺激、力度上可能更接近

「托而不舉」。他認為，下一步會更注重抓落實、做好增量政策儲備，可能中央進一步加槓桿、

繼續降準降息等，財政中期將加碼。



＊保銀資本：Ｈ２０芯片恢復銷售傳遞積極訊號＊



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，前兩個季度增速均高於目標，為政府容忍

下半年經濟放緩提供了空間。他指出，近期中美外交高層會晤為美國總統特朗普可能的訪華發出

了積極訊號，最新有關英偉達恢復對華Ｈ２０芯片銷售的消息也傳遞了積極訊號。如果貿易戰威

脅至少在短期內減弱，中國實施大規模財政刺激措施的可能性也會下降。



＊東方金誠：下半年料更大力推動樓市止跌回穩＊



東方金誠首席宏觀分析師王青指出，在上半年經濟增長動能偏強背景下，短期內很可能不會

部署新的大規模增量政策，但下半年超常規逆周期調節措施還會大概率推出，核心是財政加力、

央行降息，以及「更大力度推動房地產市場止跌回穩」，有效對沖外需下滑帶來的影響。他並預

計，第三、四季ＧＤＰ同比增速將分別在４﹒８％、４﹒６％左右。（ｓｌ）

