《中國要聞》習近平見阿爾巴尼斯，提四重點籲推動中澳關係向前

《經濟通通訊社１５日專訊》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式

訪問的澳洲總理阿爾巴尼斯。習近平表示，在雙方共同努力下，中澳關係近年來走出低谷、實現

轉圜，當中最大的啟示就是，堅持平等相待、求同存異、互利合作，符合中澳兩國和兩國人民根

本利益，無論國際風雲如何變化，都應該堅持這個大方向不動搖。中方願同澳方一道，推動中澳

關係進一步向前、向好發展，更好造福兩國人民。



＊持續增進戰略互信，深化拓展互利合作＊



習近平強調，中澳雙方首先要持續增進戰略互信。中國堅持和平發展的決心不會動搖，堅持

共同發展的理念不會動搖，堅持促進亞太合作發展的政策不會動搖，主張各國團結合作，推進亞

太自由貿易區建設、貿易和投資自由化便利化，促進地區和平、發展、繁榮。雙方應堅持正確相

互認知，夯實互信基礎。



二是要深化拓展互利合作。中國１６年來一直是澳洲最大貿易夥伴，對華貿易為澳洲帶來實

實在在利益。雙方要推動發展戰略對接，切實為兩國企業營造良好營商環境，打造更多利益契合

點和合作增長點，不斷提升合作層次和水平。



三是要廣泛培植人民友誼。兩國人民的心靈是相通的、友誼是真誠的，中方歡迎更多澳各界

人士來中國走走看看，願邀請更多澳洲青少年來華交流訪學，讓中澳友好之樹更加枝繁葉茂。



＊共同維護多邊主義和自由貿易＊



四是要共同應對風險挑戰。面對變亂交織的國際形勢，各國要共同維護國際公平正義，維護

多邊主義和自由貿易，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動國際

秩序朝著更加公正合理的方向發展。



＊阿爾巴尼斯：從不尋求與中國經濟脫勾，願保持雙邊貿易暢通＊



阿爾巴尼斯則表示，澳方十分珍視對華關係，期待同中方一道，平等相待，求同存異，互利

合作，推動澳中關係發展，這符合兩國的共同利益，也有利於地區穩定繁榮。澳方願與中方保持

各層級交往對話，增進互信。中國的發展對澳洲至關重要，澳方從不尋求與中國經濟脫勾，願保

持雙邊貿易暢通，推進綠色產業、應對氣候變化、醫療技術等領域務實合作，實現互利共贏。願

加強旅遊、教育、體育等人文交流，促進人民相互理解。面對變亂交織的世界，澳方願與中方堅

持多邊主義，支持聯合國發揮重要作用，共同維護自由貿易和世界貿易組織規則。（ｓｌ）

