【人行操作】７月買斷式逆回購規模創新高，釋放明確呵護市場態度

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展

了１﹒４萬億元（人民幣．下同）買斷式逆回購操作，其中包括３個月期規模８０００億元、６

個月期規模６０００億元。這也是買斷式逆回購啟用以來，人行單次操作的最高規模。《路透》

引述分析師指，７月繳稅大月且政府債發行仍處高峰，買斷式逆回購單次放巨量，釋放明確呵護

態度，為市場預期派出定心丸。



＊東方金誠：買斷式逆回購從月末改為月中披露＊



東方金誠研究發展部王青稱，７月人行再次於月中公告買斷式逆回購操作，表明每月買斷式

逆回購已從月末披露轉變為月中披露，顯示貨幣政策操作透明度增加，溝通機制進一步完善，能

夠更為有效引導和穩定市場預期。近兩個月人行連續實施買斷式逆回購淨投放，有助於在政府債

券持續處於發行高峰期階段，保持銀行體系流動性充裕，釋放了數量型貨幣政策工具持續加力的

信號，有助於推動寬信用進程，強化逆周期調節。



王青並指，本月有３０００億ＭＬＦ到期，估計人行加量續做的可能性也比較大。這意味著

當前人行正在綜合運用買斷式逆回購和ＭＬＦ，持續向市場注入中期流動性，也意味著在上半年

宏觀經濟穩中偏強的背景下，貨幣政策仍堅持支持性立場。著眼於有效應對外部波動對宏觀經濟

運行的影響，推動物價水平溫和回升，預計下半年各類政策工具在適度寬鬆方向上都有發力空間

。



華西證券宏觀及固收研究團隊則稱，人行在資金面偏緊之後，超額續做買斷式逆回購，體現

出對市場的呵護。不過資金利率能否平穩，仍需進一步觀察後續兩日的公開市場淨投放規模。



＊中信證券：預計本月ＭＬＦ可能延續淨投放＊



另外，中信證券首席經濟學家明明認為，往後看，人行維持流動性充裕的操作態度可能不會

有太大變化，基於繳稅大月以及政府債券發行壓力的環境，７月可能存在一定的流動性缺口；另

一方面，７月存單到期規模明顯小於６月，預計商業銀行長錢壓力有所緩解。往後看，預計本月

ＭＬＦ可能延續淨投放。



＊人行人今日實際淨投放規模達１５７３５億元＊



人行今日開展了３４２５億元七天期逆回購操作，操作規模較上日繼續放量，按公開市場今

日有６９０億元逆回購到期計算，公開市場逆回購口徑今日淨投放２７３５億元，為連續第四日

淨投放。加上今日人行進行的１﹒４萬億元買斷式逆回購操作，同時合併今日到期的１０００億

元ＭＬＦ計算，人行單日實際淨投放規模達１５７３５億元。買斷式逆回購操作規模較本月到期

量高２０００億元。



ＭＬＦ未到期餘額暫時降至５﹒０５萬億元。根據此前操作慣例，人行將在當月ＭＬＦ到期

日至當月２５日前後進行當月ＭＬＦ續做。７月共有兩筆ＭＬＦ到期，除了今日的一筆１０００

億元，另一筆２０００億元在２５日到期，即合共３０００億元。（ｓｌ）

