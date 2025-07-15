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AH股新聞

15/07/2025 16:02

【人行操作】７月買斷式逆回購規模創新高，釋放明確呵護市場態度

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展
了１﹒４萬億元（人民幣．下同）買斷式逆回購操作，其中包括３個月期規模８０００億元、６
個月期規模６０００億元。這也是買斷式逆回購啟用以來，人行單次操作的最高規模。《路透》
引述分析師指，７月繳稅大月且政府債發行仍處高峰，買斷式逆回購單次放巨量，釋放明確呵護
態度，為市場預期派出定心丸。
　
＊東方金誠：買斷式逆回購從月末改為月中披露＊
　
　　東方金誠研究發展部王青稱，７月人行再次於月中公告買斷式逆回購操作，表明每月買斷式
逆回購已從月末披露轉變為月中披露，顯示貨幣政策操作透明度增加，溝通機制進一步完善，能
夠更為有效引導和穩定市場預期。近兩個月人行連續實施買斷式逆回購淨投放，有助於在政府債
券持續處於發行高峰期階段，保持銀行體系流動性充裕，釋放了數量型貨幣政策工具持續加力的
信號，有助於推動寬信用進程，強化逆周期調節。
　
　　王青並指，本月有３０００億ＭＬＦ到期，估計人行加量續做的可能性也比較大。這意味著
當前人行正在綜合運用買斷式逆回購和ＭＬＦ，持續向市場注入中期流動性，也意味著在上半年
宏觀經濟穩中偏強的背景下，貨幣政策仍堅持支持性立場。著眼於有效應對外部波動對宏觀經濟
運行的影響，推動物價水平溫和回升，預計下半年各類政策工具在適度寬鬆方向上都有發力空間

　
　　華西證券宏觀及固收研究團隊則稱，人行在資金面偏緊之後，超額續做買斷式逆回購，體現
出對市場的呵護。不過資金利率能否平穩，仍需進一步觀察後續兩日的公開市場淨投放規模。
　
＊中信證券：預計本月ＭＬＦ可能延續淨投放＊
　
　　另外，中信證券首席經濟學家明明認為，往後看，人行維持流動性充裕的操作態度可能不會
有太大變化，基於繳稅大月以及政府債券發行壓力的環境，７月可能存在一定的流動性缺口；另
一方面，７月存單到期規模明顯小於６月，預計商業銀行長錢壓力有所緩解。往後看，預計本月
ＭＬＦ可能延續淨投放。
　
＊人行人今日實際淨投放規模達１５７３５億元＊
　
　　人行今日開展了３４２５億元七天期逆回購操作，操作規模較上日繼續放量，按公開市場今
日有６９０億元逆回購到期計算，公開市場逆回購口徑今日淨投放２７３５億元，為連續第四日
淨投放。加上今日人行進行的１﹒４萬億元買斷式逆回購操作，同時合併今日到期的１０００億
元ＭＬＦ計算，人行單日實際淨投放規模達１５７３５億元。買斷式逆回購操作規模較本月到期
量高２０００億元。
　
　　ＭＬＦ未到期餘額暫時降至５﹒０５萬億元。根據此前操作慣例，人行將在當月ＭＬＦ到期
日至當月２５日前後進行當月ＭＬＦ續做。７月共有兩筆ＭＬＦ到期，除了今日的一筆１０００
億元，另一筆２０００億元在２５日到期，即合共３０００億元。（ｓｌ）

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