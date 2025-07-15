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AH股新聞

15/07/2025 10:00

【聚焦數據】內地６月社會消費品零售總額增４﹒８％，遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，６月社會消費品零售總
額４２２８７億元（人民幣．下同），同比增長４﹒８％，增速遜於預期的５﹒４％，並較５月
的６﹒４％大幅回落；環比則下降０﹒１６％。其中，除汽車以外的消費品零售額３７６４９億
元，同比增長４﹒８％。
　
＊上半年社會消費品零售總額增５％＊
　
　　１－６月，社會消費品零售總額２４５４５８億元，同比增長５﹒０％，比一季度加快
０﹒４個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額２２１９９０億元，增長５﹒５％。
　
　　按經營單位所在地分，６月，城鎮消費品零售額３６５５９億元，同比增長４﹒８％；鄉村
消費品零售額５７２８億元，增長４﹒５％。１－６月，城鎮消費品零售額２１３０５０億元，
增長５﹒０％；鄉村消費品零售額３２４０９億元，增長４﹒９％。
　
＊６月商品零售額增５％，餐飲收入增０﹒９％＊
　
　　按消費類型分，６月，商品零售額３７５８０億元，同比增長５﹒３％；餐飲收入４７０８
億元，增長０﹒９％。１－６月，商品零售額２１７９７８億元，增長５﹒１％；餐飲收入
２７４８０億元，增長４﹒３％。
　
　　按零售業態分，１－６月，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店、品牌專
賣店零售額同比分別增長７﹒５％、５﹒４％、１﹒２％、６﹒４％、２﹒４％。　
　
　　１－６月，全國網上零售額７４２９５億元，同比增長８﹒５％。其中，實物商品網上零售
額６１１９１億元，增長６﹒０％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒９％；在實物商品網
上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１５﹒７％、１﹒４％、５﹒３％。　

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