【聚焦數據】內地上半年固定資產投資增２﹒８％，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，上半年全國固定資產投

資２４８６５４億元（人民幣．下同），同比增長２﹒８％，增速遜於預期的３﹒６％。其中，

民間固定資產投資同比下降０﹒６％。扣除價格因素影響，固定資產投資同比增長５﹒３％。從

環比看，６月份固定資產投資下降０﹒１２％。



分產業看，第一產業投資４８１６億元，同比增長６﹒５％；第二產業投資８８２９４億元

，增長１０﹒２％；第三產業投資１５５５４３億元，下降１﹒１％。



＊工業投資增一成，製造業投資增７﹒５％＊



第二產業中，工業投資同比增長１０﹒３％。其中，採礦業投資增長３﹒４％，製造業投資

增長７﹒５％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長２２﹒８％。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長４﹒６％

。其中，水上運輸業投資增長２１﹒８％，水利管理業投資增長１５﹒４％，鐵路運輸業投資增

長４﹒２％。



分地區看，東部地區投資同比下降０﹒８％，中部地區投資增長３﹒２％，西部地區投資增

長４﹒８％，東北地區投資下降１﹒９％。



分登記註冊類型看，內資企業固定資產投資同比增長２﹒８％，港澳台企業固定資產投資增

長４﹒８％，外商企業固定資產投資下降１３﹒６％。

