【聚焦數據】上半年地產投資降１１﹒２％，商品房銷售跌５﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－６月，全國房地產

開發投資４６６５８億元（人民幣．下同），同比下降１１﹒２％，跌幅較１－５月的

１０﹒７％繼續擴大；其中，住宅投資３５７７０億元，下降１０﹒４％。



１－６月，新建商品房銷售面積４５８５１萬平方米，同比下降３﹒５％；其中住宅銷售

面積下降３﹒７％。新建商品房銷售額４４２４１億元，下降５﹒５％，跌幅較１－５月的

３﹒８％大幅擴大；其中住宅銷售額下降５﹒２％。



＊上半年住宅新開工面積下降１９﹒６％＊



１－６月，房地產開發企業房屋施工面積６３３３２１萬平方米，同比下降９﹒１％。其

中，住宅施工面積４４１２４０萬平方米，下降９﹒４％。房屋新開工面積３０３６４萬平方米

，下降２０﹒０％。其中，住宅新開工面積２２２８８萬平方米，下降１９﹒６％。房屋竣工面

積２２５６７萬平方米，下降１４﹒８％。其中，住宅竣工面積１６２６６萬平方米，下降

１５﹒５％。



６月末，商品房待售面積７６９４８萬平方米，比５月末減少４７９萬平方米。其中，住宅

待售面積減少４４３萬平方米。



１－６月，房地產開發企業到位資金５０２０２億元，同比下降６﹒２％。其中，國內貸款

８２４５億元，增長０﹒６％；利用外資１７億元，增長２５﹒４％；自籌資金１７５４４億元

，下降７﹒２％；定金及預收款１４７８１億元，下降７﹒５％；個人按揭貸款６８４７億元，

下降１１﹒４％。



６月，房地產開發景氣指數為９３﹒６０，上月為９３﹒７１。

