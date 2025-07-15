【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ「穩中向好」藏暗湧，棚改２﹒０強刺激落空

【ＦＯＣＵＳ】出口超預期，信貸超預期，最新則是ＧＤＰ超預期－－二季度錄按年增
５﹒２％（預期：５﹒１％），暫跑贏「５％左右」全年目標。難怪繼央行報告提及「社會信心
持續提振」後，國統局亦定論「穩中向好」。惟房地產開發╱銷售、汽車產能利用率、居民收入
等分項數據，仍指向「國內有效需求不足」異常頑固。
＊最終消費貢獻率遠低平均值＊
國家統計局周二（１５日）公布，中國上半年ＧＤＰ按年增５﹒３％；最終消費支出貢獻逾
半（５２％），超過貨物和服務淨出口的３１﹒２％，以及資本形成總額的１６﹒８％，榮膺經
濟增長主動力。
不過，對比２０１３－２０１９年，最終消費貢獻率平均６０％左右，２０２３年（疫情防
控全面解除）更高達８２﹒５％，可見「家電國補」之外，做強國內大循環仍大有空間。
６月社會消費品零售數據亦提供佐證，總額按年增４﹒８％（預期：５﹒４％），其中受惠
補貼的家電類零售額按年續飆升３２﹒４％，汽車類增４﹒６％跑輸整體增幅，上半年累計更僅
增０﹒８％。與之對應的是，汽車業二季度產能利用率跌至７１﹒３％，較２０１８年同期
８１﹒４％大幅下跌，恐暗示低效產能面臨的出清壓力山大。
＊樓市量價續跌，累財產收入＊
有效需求不足更顯著的體現則是房地產。上半年開發投資增速、新建商品房銷售負增長節節
擴大，６月新建商品住宅銷售額更錄按年跌１３﹒６％，７０個大中城市新建商品住宅價格指數
環比跌幅亦錄８個月最差。
樓、車、餐飲、整體商品消費難言火爆，最大玄機自然直指收入。據國統局數據，上半年居
民人均可支配收入中位數１８１８６元（人民幣．下同），意味全國一半人口月均可支配收入低
於３０３１元。其中，人均財產?收入僅增２﹒５％，遠低於２０１９年同期的１３﹒２％。
何解？回看２０１９年，商品房銷售額直逼１６萬億元，滬指、創業板分別飆升２２％、
４７％，帶動財產?收入水漲船高，亦推升全年消費品零售總額按年增８％，一舉突破４１萬億
元大關。
＊中央拒扮演最後貸款人角色＊
眼下，對財富效應最大拖累當屬樓市，就連昔日龍頭萬科（０２２０２），最新亦預計上半
年?虧損突破１００億元，到底要如何「更大力度推動房地產市場止跌回穩」？
時隔十年召開的「中央城市工作會議」今日塵埃落定，就市場熱議的「棚改２﹒０」，會議
僅提出，「穩步推進」城中村和危舊房改造，顯示中央政府仍拒扮演最後貸款人角色，而視地方
政府為因城施策推動房地產市場企穩的主要責任人。
從「穩中向好」定調，到樓市強刺激落空，顯示最高層傾向在第三季對大規模增量政策謀定
而後動，１０月中央政治局會議無疑較７月更有看頭。
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