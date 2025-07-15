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AH股新聞

15/07/2025 16:22

《中國要聞》美解禁Ｈ２０芯片，外交部：一貫反對經貿問題政治化

　　《經濟通通訊社１５日專訊》英偉達ＣＥＯ黃仁勳年內第三度訪華。他今日在北京表示，美
國政府已經批准了英偉達的出口許可，英偉達將開始向中國市場銷售Ｈ２０芯片。中國外交部發
言人林劍今日在例行記者會上被問到相關情況時回應稱，「我們一般不對企業的行為作出具體的
評論」，但中方反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，對中國進行惡意封鎖和打壓的
立場是一貫的、明確的。這種做法擾亂全球產業鏈的穩定，也不符合任何一方的利益。
　
＊黃仁勳：中國市場非常大，對美國公司十分重要＊
　
　　據《央視新聞》報道，黃仁勳今日在北京接受採訪時表示，中國市場非常大，對美國公司十
分重要。「中國市場如此龐大，如此充滿活力，人工智能在中國發展非常快，我非常高興看到中
國的人工智能發展，這裏有全球５０％的人工智能研究人員，因此美國企業扎根中國市場的確至
關重要，中國有很多創新和充滿活力的公司，至關重要的是，美國公司能夠參與到中國市場的競
爭，並提供服務」。
　
　　應中國貿促會邀請，黃仁勳明日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，並參加相
關活動。中國貿促會會長任鴻斌今早與黃仁勳會面。黃仁勳今日稍早除了宣布專供中國市場的
Ｈ２０芯片獲批准銷往中國外，還宣布英偉達將推出新顯卡ＲＴＸｐｒｏ　ＧＰＵ。（ｓｌ）

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