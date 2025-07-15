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AH股新聞

15/07/2025 08:06

【企業盈警】東方航空（６７０）料中期虧損降至最少１２億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，預期截
至６月３０日止中期淨虧損約１２億至１６億元（人民幣．下同），比去年同期虧損２７億元收
窄。
　
　　該集團指，預期扣除非經常性損益的淨虧損約１６億至２１億元，比去年同期扣除非經常性
損益的淨虧損２９億元收窄。虧損因上半年經營效益改善，大幅減虧。但受國內市場價格競爭激
烈、國際環境複雜多變等因素影響，預計上半年經營業績出現虧損。（ｗｈ）

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