【企業盈喜】山東黃金（０１７８７）料中期純利升最多１﹒２倍

《經濟通通訊社１５日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，預期截
至６月３０日止中期淨利潤２５﹒５億至３０﹒５億元（人民幣．下同），增加８４﹒３％至
１﹒２倍。
該集團指，預計扣除非經常性損益後的淨利潤為２５﹒５億至３０﹒５億元，增加
８０﹒３％至１﹒１倍。業績預增主要原因為上半年度統籌優化生產布局，提升運營效能，生產
效率與資源利用率、項目建設速度的協同提升，同時疊加黃金價格上行。（ｗｈ）
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15/07/2025 08:12
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至６月３０日止中期淨利潤２５﹒５億至３０﹒５億元（人民幣．下同），增加８４﹒３％至
１﹒２倍。
該集團指，預計扣除非經常性損益後的淨利潤為２５﹒５億至３０﹒５億元，增加
８０﹒３％至１﹒１倍。業績預增主要原因為上半年度統籌優化生產布局，提升運營效能，生產
效率與資源利用率、項目建設速度的協同提升，同時疊加黃金價格上行。（ｗｈ）
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