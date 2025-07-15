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AH股新聞

15/07/2025 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　２０７６﹒７５
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１３８９﹒５１
　　藥明康德　（６０３２５９）　　１３６８﹒７２
　　北方稀土　（６００１１１）　　１２８１﹒３８
　　工商銀行　（６０１３９８）　　１２６０﹒４４
　　農業銀行　（６０１２８８）　　１１８８﹒０９
　　招商銀行　（６０００３６）　　１１４７﹒３６
　　工業富聯　（６０１１３８）　　１００１﹒６７
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　９２０﹒８３
　　中國平安　（６０１３１８）　　　８７７﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　１２１５﹒４９
　　新易盛　　（３００５０２）　　１１４３﹒６５
　　中際旭創　（３００３０８）　　１０８６﹒１８
　　東方財富　（３０００５９）　　１０７１﹒３２
　　比亞迪　　（００２５９４）　　１０６６﹒３２
　　金力永磁　（３００７４８）　　　８３４﹒２７
　　勝宏科技　（３００４７６）　　　８０３﹒０８
　　陽光電源　（３００２７４）　　　６８９﹒６３
　　滬電股份　（００２４６３）　　　６４１﹒８１
　　指南針　　（３００８０３）　　　６１１﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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