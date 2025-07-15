《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ２０７６﹒７５

紫金礦業 （６０１８９９） １３８９﹒５１

藥明康德 （６０３２５９） １３６８﹒７２

北方稀土 （６００１１１） １２８１﹒３８

工商銀行 （６０１３９８） １２６０﹒４４

農業銀行 （６０１２８８） １１８８﹒０９

招商銀行 （６０００３６） １１４７﹒３６

工業富聯 （６０１１３８） １００１﹒６７

恒瑞醫藥 （６００２７６） ９２０﹒８３

中國平安 （６０１３１８） ８７７﹒６９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） １２１５﹒４９

新易盛 （３００５０２） １１４３﹒６５

中際旭創 （３００３０８） １０８６﹒１８

東方財富 （３０００５９） １０７１﹒３２

比亞迪 （００２５９４） １０６６﹒３２

金力永磁 （３００７４８） ８３４﹒２７

勝宏科技 （３００４７６） ８０３﹒０８

陽光電源 （３００２７４） ６８９﹒６３

滬電股份 （００２４６３） ６４１﹒８１

指南針 （３００８０３） ６１１﹒４０

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（以上數字取小數點後兩個位）

