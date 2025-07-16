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AH股新聞

16/07/2025 11:56

【鏈博會】任鴻斌主持鏈博會開幕式：推動建設開放型世界經濟

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博
會）今日上午在北京開幕，中國貿促會會長任鴻斌主持開幕式。他表示，本屆鏈博會國際化水平
更高、鏈式邏輯更加清晰、創新引領更加突出，歡迎更多工商界朋友攜手同行，以積極的態度和
建設性的行動，維護以世界貿易組織為核心的全球貿易體系。中國貿促會將牢牢把握服務中外企
業這個根本，堅定維護產業鏈供應鏈公共產品屬性，為推動建設開放型世界經濟、構建人類命運
共同體作出更大貢獻。
　
＊南非副總統馬沙蒂萊、英偉達ＣＥＯ黃仁勳等致辭＊
　
　　開幕式上，中國貿促會同與會工商界代表共同發布了《第三屆中國國際供應鏈促進博覽會北
京倡議》。南非副總統保羅．馬沙蒂萊、泰國商業部常務副次長艾卡闡．斯達瓦拉瀾、美國英偉
達公司創始人兼首席執行官黃仁勳、國際商會秘書長約翰．丹頓、英中貿易協會主席古沛勤、中
國工商銀行董事長廖林現場致辭，來自世界１００餘個國家、地區和國際組織的政商學等各界代
表１１００多人出席開幕式。
　
　　第三屆鏈博會由中國貿促會於７月１６日至２０日舉辦，主題為「鏈接世界、共創未來」，
聯合國貿發會議、聯合國貿法會、世界知識產權組織、國際貿易中心、國際商會等５家國際組織
擔任支持單位。泰國擔任主賓國，山東、廣東擔任主賓省。本屆鏈博會設置先進製造鏈、智能汽
車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等６大鏈條和供應鏈服務展區。７５
個國家和地區６５１家企業和機構參展，集中展示各鏈條上中下游關鍵環節的新技術、新產品、
新服務，其中境外參展商佔比達３５％，英偉達為首次參展。

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