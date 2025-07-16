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AH股新聞

16/07/2025 12:16

【鏈博會】鏈博會北京倡議發布：維護全球產業鏈穩定，堅持創新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》第三屆鏈博會在北京開幕，中國貿促會同
與會工商界代表共同發布了《第三屆中國國際供應鏈促進博覽會北京倡議》，《倡議》內容包括
維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，堅持創新引領發展，加快數智供應鏈發展等。
　
＊推動拆除割裂貿易、投資、技術、服務流通的高牆＊
　
　　《倡議》提出，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。全球工商界要堅定維護多邊貿易體制，維
護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護開放合作的國際環境；踐行真正的多邊主義，努力促進開放
包容理念，堅定支持以規則為基礎、以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，推動加強全球產業
鏈供應鏈安全，共同營造公平、開放、可預期的市場環境，促進全球分工合作；推動拆除割裂貿
易、投資、技術、服務流通的高牆，維護全球自由貿易體系，避免經濟問題政治化、人為阻斷全
球市場，合作構建更具平等性、包容性和建設性的產業鏈供應鏈夥伴關係。
　
　　堅持創新引領發展。全球工商界要抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在人工智能、量子
信息、生命健康等前沿領域加強交流合作，助力營造開放、公平、公正、非歧視的創新生態。
　
　　加快數智供應鏈發展。全球工商界要運用人工智能、物聯網、區塊鏈等新技術，推進供應鏈
數字化、智能化、可視化改造，促進全鏈條數據互聯、業務互通，健全製造業數字化轉型服務體
系，形成上下游更緊密的供應鏈合作共贏生態。
　
　　打造綠色可持續供應鏈。全球工商界要加速落實聯合國２０３０年可持續發展議程，協同推
進民生福祉改善和氣候治理，遵循世界貿易組織規則和多邊環境協議，避免以應對氣候變化為名
採取歧視性綠色經濟政策。
　
　　深化全球工商界合作。全球工商界要充分發揮工商界的創新活力與資源整合能力，依托中國
國際供應鏈促進博覽會等平台，深化交流互鑑和產業鏈供應鏈合作，構建共生共贏的產業生態。

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