【鏈博會】黃仁勳：ＡＩ徹底改變各行各業，中國公司發揮重要作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》第三屆中國國際供應鏈促進博覽會今日在

北京舉行。首次參加鏈博會的英偉達（ＮＶＩＤＩＡ）ＣＥＯ黃仁勳脫下標誌性的黑色皮衣，身

穿深色唐裝亮相。黃仁勳在開幕式上表示，人工智能已經徹底地改變了各行各業，中國公司在人

工智能產業當中發揮了重要的作用。中國的開發者、創業者正在推動ＡＩ的快速創新，現在有

１００萬名開發者投身這一領域，像ＤｅｅｐＳｅｅｋ、阿里巴巴、ＭｉｎｉＭａｘ（稀宇科技

）、百度，他們開發的產品都是世界級的，推動了全球人工智能的發展。



黃仁勳在開幕式上一度嘗試用中文開場，他說，「我在美國長大，學到了很多漢語。」然後

他又自嘲中文不好，不想折磨在場聽眾，隨即切換成英語模式。黃仁勳表示，英偉達始於ＧＰＵ

，在發展的過程中打開了通用計算的大門，為人類的ＡＩ奠定了基礎，「自ＡｌｅｘＮｅｔ以來

，我們也是一直把ＡＩ計算從業務拓展到了系統網絡和軟件，並且是以１０萬倍提升了ＡＩ計算

的性能，也就是比摩爾定律快了１０００倍。如今，ＮＶＩＤＩＡ已成為驅動全球ＡＩ生態的計

算平台。」他提到，２０１６年他親自參與為ＯｐｅｎＡＩ贈送全球首台ＤＧＸ－１超算的細節

，當時ＯｐｅｎＡＩ還是一家不起眼的初創公司。



＊ＡＩ正改變每個行業，中國的大模型推動全球ＡＩ快速發展＊



黃仁勳表示，ＡＩ正在改變每一個行業－－從科學研究和醫療健康到能源開發、交通運輸和

物流管理。ＡＩ為騰訊微信、阿里巴巴淘寶、字節跳動抖音等中國標誌性平台提供動力；ＡＩ驅

動著小米的自動駕駛與智能手機；ＡＩ賦能百度的ＡＩ搜索和美團極速便捷的智能配送服務；

ＡＩ還為推想醫療科技的醫學影像診斷系統提供支持，助力全球２０多個國家的醫療水平提升。

中國有超過１５０萬名開發者在ＮＶＩＤＩＡ平台上開發，將他們的創新變為現實。由中國孕育

並開源共享的ＤｅｅｐＳｅｅｋ、阿里巴巴通義千問、騰訊混元、ＭｉｎｉＭａｘ、百度文心一

言等世界級大模型，正在推動全球ＡＩ快速發展。



他認為，中國的開源ＡＩ是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與這一ＡＩ

革命。開源同樣是保障ＡＩ安全的關鍵，有助於推動國際社會在技術標準、性能基准和安全防護

措施方面的協作。今天ＡＩ也是基礎設施，就像是電一樣，以及過去的互聯網一樣，ＡＩ也在重

塑供應鏈，徹底改變生產與物流方式。



＊ＡＩ下一波浪潮將是機器人系統，未來十年工廠將由軟件和ＡＩ驅動＊



黃仁勳表示，中國已有數百個項目運用ＮＶＩＤＩＡ Ｏｍｎｉｖｅｒｓｅ模擬數字孿生，

用於設計和優化工廠和倉儲。而機器人在ＮＶＩＤＩＡ Ｏｍｎｉｖｅｒｓｅ虛擬世界中進行訓

練，以便能夠在物理世界中與人類安全協作。ＡＩ的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與

執行能力，並且能夠理解物理世界，在未來十年中，工廠將由軟件和ＡＩ驅動，協調人機協作的

機器人團隊，生產由ＡＩ所主導的智能產品。



ＡＩ將成為每個行業、企業、產品和服務的核心。ＡＩ引發了一場新的工業革命，並為中國

卓越的供應鏈生態系統帶來了新的增長機遇。ＮＶＩＤＩＡ將繼續與長期的合作夥伴以及眾多新

朋友攜手，在ＡＩ時代共創繁榮未來。



此前，英偉達官宣獲得Ｈ２０芯片對華的出口許可，未來還將會推出一款完全兼容的ＲＴＸ

ＰＲＯ系列芯片。



