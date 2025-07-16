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16/07/2025 18:15

中石化（００３８６）：談文芳和張春生辭去中國石化監事職務

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國石油化工股份（００３８６）（滬：６０００２８）公布
，於今日收到談文芳和張春生的辭職報告。談文芳和張春生因年齡原因辭去中國石化監事職務。
（ｂｎ）

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