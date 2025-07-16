《神州頭條》財經報章頭版摘要：上半年經濟運行穩中有進穩中向好

《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央城市工作會議在北京舉行，習近平發表重要講話

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中央城市工作會議７月１４日至１５日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席

習近平出席會議並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、

李希出席會議。習近平在重要講話中總結新時代以來我國城市發展成就，分析城市工作面臨的形

勢，明確做好城市工作的總體要求、重要原則、重點任務。李強作總結講話，對貫徹落實習近平

總書記重要講話精神、進一步做好城市工作作了具體部署。



上半年經濟運行穩中有進穩中向好

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國家統計局７月１５日發布的數據顯示，上半年國內生產總值（ＧＤＰ）６６０５３６億元人民

幣，同比增長５﹒３％。「上半年經濟運行總體平穩，穩中有進、穩中向好，是一份含金量非常

高的成績單。這是在二季度以來國際形勢急劇變化、外部壓力明顯加大的情況下取得的成績，非

常不容易。」國家統計局副局長盛來運在國新辦當日舉行的新聞發布會上表示，國民經濟頂壓前

行、穩定運行，主要指標好於預期。



地方資產管理公司監管暫行辦法出台

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國家金融監督管理總局網站７月１５日消息顯示，金融監管總局近日制定發布《地方資產管理公

司監督管理暫行辦法》，旨在加強對地方資產管理公司的監督管理，促進行業規範健康發展，更

好助力防範化解區域性金融和實體經濟風險。《辦法》明確規範地方資產管理公司經營行為，規

定了業務範圍、業務比例、經營區域、可收購資產範圍等事項，推動地方資產管理公司聚焦主責

主業、有效服務地方。





《上海證券報》



中央城市工作會議在北京舉行，習近平發表重要講話

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中央城市工作會議７月１４日至１５日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席

習近平出席會議並發表重要講話。



上半年「經濟成績單」：向優、向新、向好

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國家統計局７月１５日發布數據顯示，上半年國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒３％，增速

比去年同期和全年均提升０﹒３個百分點。「上半年經濟運行總體平穩，穩中有進、穩中向好，

是一份含金量非常高的‘成績單’。」國家統計局副局長盛來運當天在國新辦新聞發布會上表示

，這是在二季度以來國際形勢急劇變化、外部壓力明顯加大的情況下取得的成績，非常不容易。



第三屆鏈博會「朋友圈」再擴容，打造「找朋友」模式３﹒０版本

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以「鏈接世界、共創未來」為主題的第三屆鏈博會今日啟幕，此次鏈博會的「新面孔」增多，有

２３０多家首次參展的中外夥伴，境外參展商比例達３５％，較去年提升３個百分點。鏈博會「

朋友圈」持續擴容，釋放出開放、合作的積極訊號。去年首次參加鏈博會後，沙特優耐德公司與

多家參展企業建立了良好聯系，並繼續參加第三屆鏈博會。沙特優耐德公司總經理Ｚａｉｄ

Ｍｏｈａｍｍｅｄ Ａｌ－ｚａｉｄ對上海證券報記者表示，公司會繼續與更多有意在沙特阿拉

伯承接項目並投資能源領域的公司擴展業務合作。





《證券時報》



習近平會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯

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７月１５日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳大利亞總理阿爾

巴尼斯。習近平再次祝賀阿爾巴尼斯當選連任。習近平指出，在雙方共同努力下，中澳關係近年

來走出低谷、實現轉圜，給兩國人民帶來了實實在在福祉。這給我們最大的啟示就是，堅持平等

相待、求同存異、互利合作符合中澳兩國和兩國人民根本利益，無論國際風雲如何變化，都應該

堅持這個大方向不動搖。中澳全面戰略伙伴關係已經開啟第二個１０年，中方願同澳方一道，推

動中澳關係進一步向前、向好發展，更好造福兩國人民。



企業代際傳承須盡早謀劃減少不確定性

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娃哈哈、杉杉股份、老干媽等公司或品牌，在「交班」中都出現多重不確定性，這勾勒出中國民

營企業代際更迭的複雜圖景。這些案例警示我們：企業永續經營的挑戰，不僅來自外部的市場競

爭，也潛藏於代際交接的內部博弈。從歐美發達經濟體經驗來看，民營企業代際傳承是一個世界

性的管理命題，美國家族企業在第二代的存活率只有３０％，第四代銳減到個位數。中國經濟數

十年高速發展過程中，湧現出一批優秀的民營企業家。它們憑借務實精神、應變能力和 創新基

因，為中國經濟發展作出重要貢獻。時光穿梭之下，如何有效實現代際傳承，愈發成為一個具有

普遍意義的問題。



一份高含金量的成績單：上半年我國ＧＤＰ同比增長５﹒３％

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７月１５日，中國經濟半年報正式出爐。「這是一份含金量非常高的成績單。」國家統計局副局

長盛來運在當天舉行的國新辦新聞發布會上說。初步核算，今年上半年國內生產總值（ＧＤＰ）

為６６０５３６億元人民幣，按不變價格計算，同比增長５﹒３％。分季度看，一季度ＧＤＰ同

比增長５﹒４％，二季度同比增長５﹒２％。盛來運如此評價：上半年國民經濟頂壓前行、穩定

運行，主要指標好於預期，高質量發展扎實推進，經濟保持了穩中有進、穩中向好的發展態勢。

（ｅｗ）

