《神州經脈》鏈博會開幕黃仁勳穿唐裝，華為重奪智能手機市場第一

《神州經脈》滬綜指今日（１６日）３５００點爭持，收市報３５０３﹒７８點，收跌

０﹒０３％，三千五失而復得；深成指及創業板指均跌０﹒２２％。滬深兩市全天成交１﹒４４

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１７０１億元或１０﹒６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７７６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌４２點子，兩連跌，全日在７﹒１７６８至７﹒１８２９之間波動。今日人民幣兌一美元中

間價報７﹒１５２６，較上個交易日跌２８點子，三連跌，創７月９日以來一周新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）今日上午在北京開幕，中國國務院副總理何

立峰在開幕式上致辭時重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，呼籲深化分工協作，加強宏觀經濟政策協

調，構建基於各國比較優勢的產業鏈、供應鏈體系，共同把握變革的機遇，擴大國際科技交流合

作，加強創新合作與成果共享，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘。他並指，中

國加力建設全國統一大市場，開展提振消費專項行動，致力於推動中國在製造大國的堅實基礎上

成長為超大體量的消費大國。



２﹒ 首次參加鏈博會的英偉達ＣＥＯ黃仁勳脫下標誌性的黑色皮衣，身穿深色唐裝亮相開幕式

並致辭，指中國的開源ＡＩ是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與ＡＩ革命。

他其後回應內媒有關Ｈ２０芯片對華重啟銷售進展時透露，目前已經有很多訂單，並表示需要一

些時間來提升Ｈ２０供應鏈的產能，英偉達將在未來幾個月努力加速這一過程。英偉達首次參展

鏈博會，其展台展出了智平方愛寶、銀河通用Ｇａｌｂｏｔ（Ｇ１）、北京人形機器人創新中心

天工２﹒０、加速進化Ｔ１等使用英偉達ＧＰＵ來訓練的機器人。



３﹒ 黃仁勳下午換回其標誌性的黑色皮褸舉行媒體會，重申英偉達會繼續在中國投資。在談到

與小米和雷軍的合作時更稱「非常希望購買一輛小米汽車」，並表示英偉達在很多方面都與小米

有緊密合作，小米是很出色的公司、很棒的合作夥伴，而從認識雷軍第一天起就看得出他一定會

取得非凡的成功。另外，黃仁勳表示，華為公司精益求精，是一家強大的科技公司，任何輕視華

為、輕視中國制造能力的人，都極其天真（Ｄｅｅｐｌｙ Ｎａｉｖｅ）。



４﹒ 繼英偉達宣布已獲得美國政府批准、可以向中國客戶恢復交付Ｈ２０芯片後，另一美國芯

片巨擘超微半導體（ＡＭＤ）亦公布，可以向中國客戶交付ＭＩ３０８型號ＡＩ芯片。ＡＭＤ發

言人指，美國商務部計劃恢復批准公司提交向中國交付相關芯片的申請，集團正預備即時開始交

付安排。美國商務部長盧特尼克指，中國只會取得美國第四級ＡＩ芯片，令中國維持對美國科技

的依賴。



５﹒ 中國第二季度經濟表現好於預期，至少有九家美資和國際銀行上調了對中國今年經濟增速

的預測。其中投行瑞銀將２０２５年中國ＧＤＰ增長預測由４％上調至４﹒７％；摩根士丹利、

高盛和巴克萊等將中國ＧＤＰ增速預測上調至近５％，澳新銀行更將增速預測上調至５﹒１％。

不過，經濟學家警告稱，隨著海外訂單減少和國內消費者信心疲軟，增長可能在下半年放緩。



６﹒ 國際市調機構ＩＤＣ發布數據顯示，內地智能手機市場在經歷連續六個季度增長後，今年

第二季首次出現下滑。第二季整體出貨量按年下降４％至６９００萬部，主要原因是消費者需求

減弱以及政府補貼帶來的提振效應有所減弱。另外，華為在睽違四年多後重新奪回市場第一的位

置，市佔率為１８﹒１％，但出貨量按年下降３﹒４％至１２５０萬部；排名第二的ｖｉｖｏ出

貨量按年降１０﹒１％至１１９０萬部，為首五大品牌中降幅最大的廠商。ＯＰＰＯ排名第三，

出貨量按年下降５％至１０７０萬部。



７﹒ 據《新浪科技》報道，中國聯通近日上線ｅＳＩＭ手機業務開通頁面，表明暫停兩年的內

地ｅＳＩＭ開通業務即將重啟。中國聯通的手機ｅＳＩＭ開通頁面稱，目前ｅＳＩＭ手機處於商

用試驗階段，首次辦理本業務的用戶需通過線下渠道辦理。ＯＰＰＯ日前也發公告稱，旗下

Ｗａｔｃｈ Ｘ２系列成為首批支持中國移動ｅＳＩＭ服務的智能手錶，並同步開放線上開通通

道，支持用戶通過「歡太健康」Ａｐｐ快速辦理。這些表明，內地ｅＳＩＭ在手機、智能手錶等

終端上均在迎來重啟信號。



８﹒ 京東宣布，二季度末，京東外賣全職騎手已突破１５萬人，京東外賣將投入２０億元為全

職騎手升級福利，除五險一金外，還包括寒暑季每月發放防暑防寒津貼，以及「你跑單，我送車

」活動。另據《鳳凰網科技》報道，京東外賣取消了曾被視為護城河的「超時２０分鐘免單」服

務，改為賠償優惠券，賠償門檻降為「超時１０分鐘」，即超時１０分鐘賠付２元優惠券、超時

２０分鐘賠付４元優惠券。京東客服稱，自７月１１日左右起已開始逐步將原有的超時賠付服務

升級為全新的「準時寶」服務。（ｓｌ）

