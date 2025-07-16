《鍾之日記》恒指衝高回落，泡泡瑪特大跌

《鍾之日記》７月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國次季ＧＤＰ增速勝於預期，中美關稅「休戰」限期有機會延長，美股中概股周二（１５

日）飆漲２﹒７６％。港股今早高開逾百點，盤中升至近四個月高位，隨後沽壓出現，掉頭向下

，恒指全日收報２４５１７，跌７２點或０﹒３％，主板成交近２５９０億元。



＊滬指險守三千五，兩市成交少一成＊



滬綜指今日３５００點爭持，收市報３５０３﹒７８點，收跌０﹒０３％，三千五失而復得

；深成指及創業板指均跌０﹒２２％。滬深兩市全天成交１﹒４４萬億元人民幣，較上個交易日

縮量１０﹒６％。



中國第二季度經濟表現好於預期，至少有九家美資和國際銀行上調了對中國今年經濟增速的

預測。瑞銀將２０２５年中國ＧＤＰ增長預測由４％上調至４﹒７％；摩根士丹利、高盛和巴克

萊等將中國ＧＤＰ增速預測上調至近５％，澳新銀行更將增速預測上調至５﹒１％。不過，經濟

學家警告稱，隨著海外訂單減少和國內消費者信心疲軟，增長可能在下半年放緩。



盤面上，機器人概念股逆市活躍。英偉達首席執行官黃仁勳在北京鏈博會上表示，中國的開

源ＡＩ是推動全球進步的催化劑，讓各國各行業都有機會參與ＡＩ革命。他並預測ＡＩ下一波浪

潮將是機器人系統，在未來十年中，工廠將由軟件和ＡＩ驅動，協調人機協作的機器人團隊，生

產由ＡＩ所主導的智能產品。內媒報道，在第三屆鏈博會現場，四款國產機器人銀河通用

Ｇａｌｂｏｔ（Ｇ１）、北京人形機器人創新中心天工２﹒０、加速進化Ｔ１、智平方等亮相英

偉達展台。



＊泡泡瑪特盈喜後回吐，大行上調目標價＊



潮玩龍頭泡泡瑪特（０９９９２）發盈喜，預期截至今年６月３０日止上半年之收入可能按

年增長不低於２００％；預期本期間集團溢利按年可能錄得增長不低於３５０％。２０２４年中

期錄得股東應佔溢利９﹒２１億元人民幣。



該公司認為，業績增長主要因泡泡瑪特品牌及旗下ＩＰ在全球認可度進一步提升，多樣化的

產品品類促進集團收入增長，集團各區域市場收入均實現持續高速增長；海外收入佔比持續提升

，收入結構的變化對毛利、溢利均產生積極影響。同時，規模效應使溢利顯著增加；及持續優化

產品成本，加強費用管控，提升盈利能力。



泡泡瑪特股價今早造好，一度高見２７１﹒８元，升３﹒３％，引發部分投資者獲利回吐，

股價升轉跌，最多挫６﹒８％，全日收跌４％，報２５２﹒６元。摩根大通分析師建議逢低買入

，相信泡泡瑪特強大的ＩＰ運營和ＩＰ貨幣化的長期投資理念依然有效。該行重申泡泡瑪特是中

國消費領域首選股，將目標價從３３０元上調至３４０元。



花旗分析師Ｌｙｄｉａ Ｌｉｎｇ等人在報告中表示，泡泡瑪特的盈利預告有望令股價表現

積極，調高該公司的盈利預測，並將目標價從３０８元上調至３８４﹒５元，預計在ＩＰ熱度、

海外擴張、補貨和新品推出帶動下，公司下半年將繼續保持成長動能。



＊快手股價創近兩年高，瑞銀看好第二季業績＊



快手（０１０２４）今日盤中一度漲４％，報７０﹒９元，股價創２０２３年８月初以來新

高，最終收升２﹒１３％，報６９﹒６元。



瑞銀近日發布研報稱，近期行業調研顯示，６１８購物節表現強勢，預計快手二季度業績能

達該行預期，並認為快手在下半年推出的廣告產品，包括更多ＡＩ功能，應能釋放更多廣告預算

。



瑞銀重申對快手的「買入」評級和８３﹒４元的目標價，主要基於快手在中國廣告和電商領

域的表現優於同行，且估值合理（２０２５年預期市盈率為１２倍，低於中國互聯網大型股平均

１４倍的市盈率）。此外，人工智能領域的進展為未來增長提供了上行空間。市場尚未充分反映

快手下半年廣告業務加速增長的潛力，而第二季度業績可能是下一個積極催化劑。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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