《Ａ股焦點》杭州銀行跌近２％，股東中國人壽擬清倉式減持其股份

《經濟通通訊社１６日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）將再次減持杭

州銀行（滬：６００９２６）。像此前三次減持一樣，中國人壽將此舉歸因於「自身資產配置需

要」。



杭州銀行昨晚發布股東減持公告，稱中國人壽擬通過集中競價或大宗交易方式，在未來三個

月內減持其持有的５０７８﹒９４萬股該行股份，佔比０﹒７％。若本次減持順利完成，中國人

壽將不再持有杭州銀行股份。



杭州銀行低開低走，現跌１﹒８３％，報１６﹒６１元（人民幣．下同）。



據《證券時報》報道，這次減持是中國人壽２００９年戰略投資杭州銀行的收官。分析人士

表示，初始投資疊加兩次股份受讓合計投資成本約１６﹒３５億元，通過三次減持已兌現

３０﹒４２億元收益，加上當前持股市值（按昨日收盤價１６﹒９２元╱股計算，約８﹒６億元

）及歷年分紅測算，中國人壽淨投資收益率超１８０％。



此前中國人壽曾三度減持共４﹒８％杭州銀行股份。根據公開信息，中國人壽是杭州銀行於

２００９年引進的險資財務投資者，其在２０１４年通過協議受讓方式兩次增持了杭州銀行，合

計出資約１６﹒３５億元。隨著杭州銀行的成功上市和發展，自２０２１年，中國人壽在二級市

場三次適時減持了所持杭州銀行股份，減持金額合計３０﹒４２億元。（ｊｑ）

