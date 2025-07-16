《中國要聞》重慶：到後年新增至少５家新能源汽車領域上市企業

《經濟通通訊社１６日專訊》重慶市經濟和信息化委員會近日就《重慶市智能網聯新能源汽

車產業鏈「渝鏈智擎」行動計劃（２０２５－２０２７）》公開徵求意見。



其中提出，提升金融賦能作用。鼓勵市級產業母基金及相關子基金加大對智能網聯新能源汽

車零部件領域投資力度，探索在智能網聯新能源汽車領域建立政府引導基金容錯機制。做深做實

上市協調機制和併購融資金融服務，重點發掘智能網聯新能源汽車領域符合上市條件和併購條件

的企業，對上市好苗子早入庫、早服務、早培育。完善銀行考核評價指標，將金融支持智能網聯

新能源汽車產業鏈情況作為銀行機構年度評先評優的重要評價指標。到２０２７年，全市智能網

聯新能源汽車領域新增上市企業５家以上，推出２５項以上汽車產業定制化金融產品。



＊支持整車企業在自動駕駛訓練等應用ＡＩ大模型＊



同時，培育人工智能及汽車軟件產業。聚焦操作系統、人工智能等領域，持續實施關鍵軟件

「揭榜掛帥」項目。鼓勵汽車軟件與人工智能企業加強與國內領軍企業技術合作，支持整車企業

在飛行汽車研發、自動駕駛訓練等領域應用人工智能大模型。支持汽車軟件企業圍繞「車＋Ｘ」

應用，開展智能座艙、智能駕駛、智能車控等技術研發。推進高水平軟硬件適配中心建設，提升

產品研發、集成驗證等公共服務能力。開展軟件、硬件、應用和服務一體化適配，完善汽車軟件

與人工智能技術產品體系。到２０２７年，力爭打造５０個具有核心競爭力的軟件產品。

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