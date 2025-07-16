  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

16/07/2025 14:39

《中國要聞》重慶：到後年新增至少５家新能源汽車領域上市企業

　　《經濟通通訊社１６日專訊》重慶市經濟和信息化委員會近日就《重慶市智能網聯新能源汽
車產業鏈「渝鏈智擎」行動計劃（２０２５－２０２７）》公開徵求意見。
　
　　其中提出，提升金融賦能作用。鼓勵市級產業母基金及相關子基金加大對智能網聯新能源汽
車零部件領域投資力度，探索在智能網聯新能源汽車領域建立政府引導基金容錯機制。做深做實
上市協調機制和併購融資金融服務，重點發掘智能網聯新能源汽車領域符合上市條件和併購條件
的企業，對上市好苗子早入庫、早服務、早培育。完善銀行考核評價指標，將金融支持智能網聯
新能源汽車產業鏈情況作為銀行機構年度評先評優的重要評價指標。到２０２７年，全市智能網
聯新能源汽車領域新增上市企業５家以上，推出２５項以上汽車產業定制化金融產品。
　
＊支持整車企業在自動駕駛訓練等應用ＡＩ大模型＊
　
　　同時，培育人工智能及汽車軟件產業。聚焦操作系統、人工智能等領域，持續實施關鍵軟件
「揭榜掛帥」項目。鼓勵汽車軟件與人工智能企業加強與國內領軍企業技術合作，支持整車企業
在飛行汽車研發、自動駕駛訓練等領域應用人工智能大模型。支持汽車軟件企業圍繞「車＋Ｘ」
應用，開展智能座艙、智能駕駛、智能車控等技術研發。推進高水平軟硬件適配中心建設，提升
產品研發、集成驗證等公共服務能力。開展軟件、硬件、應用和服務一體化適配，完善汽車軟件
與人工智能技術產品體系。到２０２７年，力爭打造５０個具有核心競爭力的軟件產品。
（ｊｑ）

【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普想靠穩定幣撐美元

16/07/2025 11:23

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處