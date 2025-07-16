【關稅戰】外交部：關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題

《經濟通通訊社１６日專訊》北約秘書長呂特昨日（１５日）表示，希望中國、印度和巴西

對俄羅斯施加壓力，美方或將對俄羅斯施加關稅。



對此，中國外交部發言人林劍在例行記者會上再次重申，中方始終認為對話談判是解決危機

的唯一可行出路，堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄。關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了

問題，希望各方能為推動烏克蘭危機的政治解決進一步營造氛圍，積累條件，多做有益於勸和促

談的事。（ｊｑ）

