【關稅戰】外交部：關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題

《經濟通通訊社１６日專訊》北約秘書長呂特昨日（１５日）表示，希望中國、印度和巴西
對俄羅斯施加壓力，美方或將對俄羅斯施加關稅。
對此，中國外交部發言人林劍在例行記者會上再次重申，中方始終認為對話談判是解決危機
的唯一可行出路，堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄。關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了
問題，希望各方能為推動烏克蘭危機的政治解決進一步營造氛圍，積累條件，多做有益於勸和促
談的事。（ｊｑ）
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16/07/2025 16:00
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對俄羅斯施加壓力，美方或將對俄羅斯施加關稅。
對此，中國外交部發言人林劍在例行記者會上再次重申，中方始終認為對話談判是解決危機
的唯一可行出路，堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄。關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了
問題，希望各方能為推動烏克蘭危機的政治解決進一步營造氛圍，積累條件，多做有益於勸和促
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