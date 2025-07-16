  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

16/07/2025 16:00

【關稅戰】外交部：關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題

　　《經濟通通訊社１６日專訊》北約秘書長呂特昨日（１５日）表示，希望中國、印度和巴西
對俄羅斯施加壓力，美方或將對俄羅斯施加關稅。
　
　　對此，中國外交部發言人林劍在例行記者會上再次重申，中方始終認為對話談判是解決危機
的唯一可行出路，堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄。關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了
問題，希望各方能為推動烏克蘭危機的政治解決進一步營造氛圍，積累條件，多做有益於勸和促
談的事。（ｊｑ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

下一篇新聞︰16/07/2025 15:59  《中日關係》日藥企日籍員工間諜罪成囚３年半，外交部：依法辦案

其他AH股新聞
More

16/07/2025 15:33  《中國要聞》王滬寧：全方位擴大內需是保持中國經濟健康發展所需

16/07/2025 15:14  《Ａ股行情》滬指跌０﹒０３％三千五失而復得，兩市成交縮量一成

16/07/2025 15:14  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒２％，深證Ｂ收升０﹒１％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普想靠穩定幣撐美元

16/07/2025 11:23

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處