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AH股新聞

16/07/2025 17:22

《中國要聞》上半年內地郵政寄遞業務量破千億件，同比增近１７％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，從國家郵政局獲悉，今年上半年，中國郵
政行業寄遞業務量累計完成１０４５﹒１億件，同比增長１６﹒９％。其中，快遞業務量累計完
成９５６﹒４億件，同比增長１９﹒３％。
　
　　據國家郵政局有關負責人介紹，今年上半年，中國郵政行業業務收入累計完成８７３０﹒９
億元人民幣，同比增長８﹒３％。其中，快遞業務收入累計完成７１８７﹒８億元人民幣，同比
增長１０﹒１％。
　
　　今年上半年，中國同城快遞業務量累計完成７８﹒８億件，同比增長６﹒２％；異地快遞業
務量累計完成８５７﹒４億件，同比增長２０﹒６％；國際╱港澳台快遞業務量累計完成
２０﹒２億件，同比增長２２﹒５％。
　
　　今年上半年，中國東、中、西部地區快遞業務量比重分別為７１﹒６％、１９﹒３％和
９﹒１％，快遞業務收入比重分別為７４％、１５﹒５％和１０﹒５％。與去年同期相比，中部
地區快遞業務量比重上升０﹒８個百分點，快遞業務收入比重上升０﹒５個百分點；西部地區快
遞業務量比重上升０﹒６個百分點，快遞業務收入比重上升０﹒３個百分點。（ｊｑ）

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