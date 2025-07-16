《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０６％，中美關稅休戰限期或延長

《經濟通通訊社１６日專訊》美國放寬ＡＩ芯片出口限制，兩大芯片巨擘英偉達和ＡＭＤ相

繼宣布將恢復向中國客戶交付芯片產品。美國財政部長貝森特１５日表示，原定於８月結束的美

中關稅休戰期限具有彈性，並稱兩國談判「目前進展非常順利」。滬深股市今早走勢分化，滬綜

指低開０﹒０６％，報３５０２﹒９點，深成指高開０﹒０５％，創業板指高開０﹒２８％，傳

媒娛樂、半導體股開盤上揚。



美國財長貝森特安撫市場不要擔心８月１２日，他希望很快與中國國務院副總理何立峰會面

，地點可能在第三國，時間可能在中國高層下月初重要會議之前或之後。另外，有關芯片出口政

策的變化，美國商務部長盧特尼克作出解釋，指中國只會取得美國較低級ＡＩ芯片，令中國維持

對美國科技的依賴。



中國昨公布二季度ＧＤＰ同比增長５﹒２％優於市場預期，上半年同比增速達５﹒３％，６

月規模以上工業增加值同比增長６﹒８％，創三個月高點。瑞銀隨後發布研究報告，將中國今年

ＧＤＰ增速預測從４％上調至４﹒７％。報告並指出，出口韌性、以舊換新補貼在低基數上的提

振作用、政府債券的提前發行以及支持政策落實，共同支撐了上半年ＧＤＰ的成長；但瑞銀預計

下半年特別是第四季度經濟成長將放緩，因為出口可能同比萎縮，房地產市場持續低迷，並且消

費成長乏力。



人行今日進行５２０１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有７５５億元逆回購

到期，即今日淨投放４４４６億元。（ｒｙ）

