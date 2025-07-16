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AH股新聞

16/07/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１２％，險守三千五

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市再度震盪分化，滬綜指上午收跌０﹒１２％，報
３５００﹒６２點，險守三千五關，深成指則升０﹒１１％，創業板指揚０﹒３６％。兩市半天
成交額９１４８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減量１６６０億元或１５％。
　
　　機器人概念股再度走強，板塊指數漲１﹒６％，上緯新材（滬：６８８５８５）、浙江榮泰
（滬：６０３１１９）等多股漲停。宇樹科技創始人王興興在「新征程上的奮鬥者」中外記者見
面會上表示，去年發布的Ｇ１人形機器人在全球範圍內受到廣泛關注，今年出貨量相對去年有明
顯增長。
　
　　另外，半導體板塊一度衝高，宏微科技（滬：６８８７１１）升超１１％。英偉達、ＡＭＤ
相繼宣布已獲批向中國銷售Ｈ２０人工智能芯片。《路透》早前引述消息人士稱，中國企業爭相
訂購Ｈ２０，騰訊（００７００）和字節跳動也正在申請購買。對此，字節跳動相關負責人今日
回應稱：「目前並未提出購買申請，有關報道不準確。」
　
　　下跌方面，銀行、保險等金融股走低，稀土永磁概念繼續調整，京運通
（滬：６０１９０８）收跌７﹒８％。美國蘋果公司周二（１５日）宣布與五角大樓支持的ＭＰ
　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ簽訂了價值５億美元的稀土磁體供應協議，擴大美國供應鏈的同時也降低
對中國貨源的依賴。這些磁體將用於ｉＰｈｏｎｅ等產品的震動元件和音訊設備。（ｒｙ）

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